Verdriet, verslagenheid en stille tocht na gevreesde ontknoping vermiste Gino

De 22-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Gino, wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die moet beslissen of het voorarrest wordt verlengd. Op aanwijzing van de verdachte werd zaterdagochtend het lichaam van de negenjarige jongen uit Maastricht gevonden.

Gino werd woensdagavond voor het laatst gezien op een voetbalveldje in Kerkrade. Hij verbleef daar bij zijn zus, omdat zijn moeder in Maastricht ziek was. De politie sloeg direct groot alarm en in de dagen na woensdag zochten honderden agenten, brandweerlieden en vrijwilligers naar de jongen. Er werd behalve in Kerkrade ook gezocht in Landgraaf, waar een step werd ontdekt die veel op die van Gino leek. Maar uiteindelijk werd op aanwijzing van de verdachte het lichaam van Gino gevonden achter een uitgebrande woning in Geleen, vlak bij het huis van de verdachte.

Bekende van justitie

De vondst waarvoor al dagen werd gevreesd, zorgde voor grote verslagenheid en verdriet in zijn woonplaats Maastricht en in Kerkrade. Gino’s familie liet zaterdag in een verklaring weten ‘geschokt en intens verdrietig’ te zijn. In Kerkrade kwamen gedurende het hele weekend mensen bijeen om hun medeleven te betuigen. In Geleen, waar zijn lichaam werd gevonden, ligt een zee van bloemen en knuffels, net als op het voetbalveldje in Kerkrade. Inwoners van Geleen getuigden van hun verdriet en woede over wat er hun buurt is gebeurd. Er zal woensdag in Kerkrade een stille tocht worden gehouden voor Gino. Tijdstip en route worden nog bekendgemaakt.

De verdachte, die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd aangehouden, is de 22-jarige Donny M. uit Geleen. M. is een bekende van justitie. Hij werd in 2017 door de rechtbank in Maastricht veroordeeld wegens het bedreigen en mishandelen van twee jongens en het misbruik van zeker één van hen. Dat meldde nieuwsmedium 1Limburg. Het bericht is bevestigd door de advocaat van een van de slachtoffers. M. kreeg destijds van de rechter drie jaar voorwaardelijke plaatsing in een jeugdinrichting opgelegd, plus vijf maanden jeugddetentie en een behandeling in een Eindhovense instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Tijdens de persconferentie over de aanhouding van de verdachte, zaterdag, wilde de politie niet zeggen in welke zaken hij eerder werd opgepakt of veroordeeld. En dat doen politie en justitie ook nu niet, omdat de zaak onder beperking zit. Dat wil zeggen dat geen van de partijen informatie over de zaak naar buiten mag brengen, en dat de verdachte alleen met zijn advocaat contact mag hebben. Die advocaat, Sjanneke de Crom, liet zondag weten de komende drie weken niet te zullen ingaan op vragen over haar cliënt of de zaak.