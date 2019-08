Verderop parkeren, het laatste stukje fietsen: een oplossing voor parkeerproblemen?

Gratis parkeren, voor vijf euro een fiets huren, én snel bij het evenement zijn, wie wil dat nou niet? Een proef afgelopen dagen bij de Europese Kampioenschappen Wielrennen kwam wat moeizaam op gang, maar zondag maken zeker 120 mensen gebruik van het aanbod.

Ooit moest Nederland jaren wennen aan Parkeren + Reizen, P+R. Rondom grote steden is de overstap van automobilisten op metro, bus of tram een groot succes geworden. Nu is de beurt aan de nieuwe variant: parkeren en het laatste stuk fietsen. Kortweg: P+F.

Parkeerproblemen

De reden is dat veel gemeentes kampen met parkeerproblemen bij evenementen. Iedereen wil vlakbij parkeren, maar dat is onmogelijk. Normaal worden parkeerplaatsen tot 500 meter afstand gebruikt. Met huurfietsen groeit de actieradius voor bezoekers naar 7,5 kilometer, wat veel meer parkeerruimte oplevert.

Noord-Holland en Alkmaar testen tijdens dit EK wielrennen uit of je automobilisten kunt verleiden het laatste eind te fietsen. Er zijn in het hele land veel evenementen die 10.000 à 15.000 bezoekers trekken. Denk aan het Bloemencorso in Zundert, paalzitten in Langezwaag of de activiteiten van Natuurmonumenten bij eiland Tiengemeten.

De Keukenhof moest in april zelfs een bezoekers-stop afroepen omdat parkeerplaatsen vol waren en daardoor het verkeer muurvast stond. Bovendien moet Noord-Holland bedenken hoe het volgend jaar de massa die de GrandPrix in Zandvoort bezoekt, gaat verwerken. Dan worden geen tienduizend maar zelfs honderdduizenden bezoekers verwacht, die nooit allemaal op de smalle toegangsweg door de duinen passen. P+F is dan de ideale oplossing.

Rustig begin

Daarom zijn in Alkmaar sinds vrijdag voor het EK op twee parkeerterreinen in totaal 150 fietsen te huur. De eerste ochtend is de start bij het AZ-stadion langs de A9 nogal moeizaam, het blijft heel stil. Misschien vanwege de plensbui die over Alkmaar trekt, maar mogelijk ook omdat er op de website Alkmaar Prachtstad onder bereikbaarheid niets staat over dit experiment. Ook op de website van de EK-organisatie is het zoeken geblazen naar info.

Dan draait een zwarte Audi 4 het P8-terrein op. Tanja Lendzion (48) heeft in Hengelo haar huiswerk gedaan en is zodoende de eerste officiële deelnemer: “Eigenlijk wilde ik in de stad parkeren, maar omdat het parcours daar loopt, zijn de parkeergarages vast afgesloten. Toen zag ik dat je hier voor 5 euro een fiets kunt huren.” Omdat het parkeren gratis is, vindt Lendzion dat een hele goede deal. Nu kan ze als extraatje een stuk Alkmaar zien.

Ze test een rondje en fietst dan de stad in. Het is tien minuten naar het wielerparcours. “Ik kom voor Lonneke Uneken die straks rijdt bij de dames tot 24 jaar.” Lendzion heeft afgesproken met haar trainer, oud-schaatskampioen Renate Groenewold. “Dankzij haar rij ik inmiddels 28 in plaats van 22 kilometer per uur.”

Groenewold heeft haar best gedaan om de WK volgend jaar naar Drenthe en Groningen te halen. Daarvoor moest zij ook over logistiek denken. Zij vindt dit experiment een superidee: “We willen meer mensen op de fiets krijgen. Maar het idee staat of valt met goede publiciteit. Ik wist hier niets van”, zegt zij op de tribune bij de finish. Op de Kanaalkade rijden renners zich warm. Het parcours gaat dwars door het oude stadshart. Na het peloton rensters volgen evenzoveel auto’s en motoren. Lonneke eindigt als derde.

Terug op parkeerterrein P8 staat Michel Willems van BimbimBikes te koukleumen. Zijn fietsverhuurplatform is voor toeristen actief in 1400 steden en 88 landen. Met zijn bedrijf bemiddelt hij in Nederland tussen evenementenorganisaties en verhuurders. Een gat in de markt. “De traditionele fietsverhuur voor toeristen is enorm versplinterd en niet gericht op mobiliteitsoplossingen.”

“Als publiek van tevoren een ticket koopt, zoals bij de GrandPrix zal gebeuren, is het voor ons beter in te plannen. Zonder entreekaart is de aanloop lastiger te schatten.” Dan zit je met te weinig fietsen, of te veel, zoals nu. “Het is voor iedereen nog wennen, maar over een paar jaar is Parkeer en Fiets heel normaal. Je voorkomt dan ook het probleem dat iedereen tegelijk met de auto wil vertrekken.”

Op P8 tillen de broers Jan Arie (61) en Hans (58) Vooijs uit Katwijk hun e-bike, sportfiets plus twee paraplu’s uit een Mercedes. Ook zij wisten niet van het experiment: “Een hartstikke goed idee, dat wel. Met de fiets zie je veel meer.”

Willems van BimbimBikes heeft vertrouwen in het nieuwe concept: “Als ik de succesfactoren in kaart krijg, kan ik met P+F een goed bedrijf opbouwen.”

Lees ook:

Hoe krijg je de autoverslaafde Hagenezen uit hun blik nu een verkeersinfarct dreigt?

Alle grote steden in Nederland dreigen dicht te slibben met auto’s, bussen en fietsen. Den Haag slaat alarm over een dreigend verkeersinfarct. Toch wil het stadsbestuur geen dwangbeleid zoals in Amsterdam.