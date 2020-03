Verdeeldheid bedreigt de belangenbehartiging van Roma en Sinti

Nederlandse Roma en Sinti willen graag dat hun stem beter wordt gehoord en ze zijn het redelijk eens over de problemen die hun gemeenschappen kwellen. Maar het blijkt erg moeilijk om het eens te worden over hoe hun landelijke vertegenwoordiging eruit moet zien en wie hun belangen mag behartigen. En de overheid staat niet te trappelen om zich erin te mengen, blijkt uit een verkennend onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.

Roma en Sinti hebben nu geen landelijke vertegenwoordiging, terwijl de gemeenschappen wel kampen met problemen als discriminatie, hoge werkloosheid en slechte gezondheid. Maar al tijdens het onderzoek naar een mogelijke vertegenwoordiging was er onrust. Mensen waren verbolgen omdat ze niet geïnterviewd waren en er was vrees dat er geld bij de verkeerde mensen terecht zou komen.

Na publicaties daarover in Trouw trokken gesprekspartners zich terug, zegt onderzoeker Eliane Smits van Waesberghe van het Verwey-Jonker Instituut. “Roma en Sinti zijn twee heel verschillende groepen en beide zijn ook nog eens enorm heterogeen.” Er heerst veel wantrouwen, zowel onderling en tussen families als tegen de overheid. Wie zijn nek uitsteekt, moet rekening houden met harde kritiek uit de eigen gemeenschap. Sommigen kijken naar de overheid voor hulp, anderen vrezen juist te veel overheidsbemoeienis.

Ambtenaren durven zich niet uit te spreken over de wenselijkheid van een landelijke belangenbehartiging, zegt de onderzoeker. “Zo van, laten ze het eerst maar zelf uitvechten. Terwijl de overheid ook kan bemiddelen.” En de overheid moet geld uittrekken voor vertegenwoordiging. “Daar hebben andere groepen ook gebruik van kunnen maken.” Bovendien zal ook Europa aandringen erop dat Nederland beleid maakt voor Roma en Sinti.

Het Verwey-Jonker Instituut verwijst naar Finland en Duitsland; daar is wel een sterke landelijke vertegenwoordiging van Roma en Sinti, en vallen beide groepen onder het mensenrechtenbeleid. Smits van Waesberghe hoopt haar onderzoek per regio voor te leggen aan Roma en Sinti. “Met de vraag: wat is de vervolgstap volgens jullie?”

Lees ook:

Onrust onder Roma en Sinti, plan voor adviesraad dreigt spaak te lopen

Een landelijke raad voor Roma en Sinti dreigt te kapseizen nog voor die van start is gegaan. De gemeenschap is zeer moeilijk te verenigen.

Wie mag het Roma- en Sinti-geld beheren?

Nog voordat een nieuwe adviesraad voor Roma en Sinti is opgericht, is er al ruzie over. Langlopende interne twisten, een eerder mislukt instituut en conflicten over Holocaustgeld liggen eraan ten grondslag.