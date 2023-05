Verdediging tegen dronedreiging is voor Defensie een hels karwei

De Franse generaal Pierre Schill rijdt in een colonne, begeleid door motorvoertuigen van de marechaussee, over het terrein van de Luitenant-generaal Bestkazerne. Buiten schitteren de nieuwste snufjes van de counter-drone-eenheid van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC).

Generaal Schill en zijn staf zijn op bezoek om de banden met de Nederlanders aan te halen. Ze laten zich informeren over geavanceerde wapen- en detectiesystemen die ingezet kunnen worden tegen aanvallen van kleine onbemande vliegtuigjes. Terwijl de regen op de Defensie-tent klettert, bekijkt hij met norse blik de SkyWall, een anti-dronewapen dat een net afvuurt waarin de drone verstrikt raakt.

Het is niet verwonderlijk dat de Franse generaal naar de Noord-Limburgse kazerne komt om te kijken naar verdediging tegen drone-aanvallen. Sinds de Russische invasie in Oekraïne is de vraag hiernaar urgenter dan ooit. De Oekraïners moeten alles op alles zetten om de onophoudelijke stroom aan kamikazedrones van de Russen af te slaan. Het land voert zelf ook geregeld aanvallen uit met de kleine wendbare vliegtuigjes. “Er is sprake van een drone-wapenwedloop", zegt luitenant-kolonel Arjen Nijkamp even later aan de bar in de kazerne.

Drones met propagandabriefjes

Het is een hels karwei om je ertegen te verdedigen. De goedkope drones zijn er in alle soorten en maten, snel, wendbaar en goedkoop. Van verkennings- en spionagedrones tot drones met explosieven en briefjes met propaganda. “We kunnen ze wel neerschieten met een geavanceerde raket, maar die kost honderdduizenden euro’s per stuk. Terwijl een drone een paar honderd euro kost.”

Nijkamp is hoofd van het kernteam, dat zich bezighoudt met de verdediging tegen onbemande vliegtuigjes. Vanaf 1 juni gaat deze eenheid officieel de counter-drone-eenheid heten (C-UAS peloton). De ontwikkelingen zijn voor Defensie nauwelijks bij te benen, terwijl de risico’s toenemen. “Het is tricky, omdat iedereen over drones kan beschikken", zegt Nijkamp.

Een militair van de nieuwe counter-drone-eenheid van Defensie test tijdens een oefening in Roemenië de SkyWall, een wapen om drones uit de lucht te halen. Beeld Defensie

Het contact met de Fransen is belangrijk voor Defensie. “De Fransen zijn verder dan wij”, zegt Nijkamp. Binnenkort is daar het WK Rugby en volgend jaar zijn de Olympische zomerspelen. “Gelegenheden die mogelijk interessant zijn voor mensen die een aanslag willen plegen met een drone. Het is voor Nederland interessant om te zien hoe zij deze evenementen beschermen.”

In Nederland ligt die dreiging ook op de loer. Neem grote evenementen zoals Prinsjesdag, de dodenherdenking en het bezoek van Oekraïense president Volodymyr Zelensky begin mei aan Nederland. Defensie krijgt vaker de vraag om de politie te ondersteunen bij verdediging tegen drones rond dit soort evenementen. De afgelopen jaren is de eenheid al een aantal keer ingezet. “Ze weten ons steeds beter te vinden", zegt Nijkamp.

Drone gespot in luchtruim

De eenheid moet voor dit soort binnenlandse operaties binnen 48 uur ergens kunnen zijn om te helpen bij het detecteren van drones. “We bouwen daarvoor een controlepost op locatie en houden het luchtruim in de gaten”, zegt onderofficier operaties Henk Oosterhof. Het zijn uiteindelijk de speciale eenheden van de politie die een drone uit de lucht kunnen halen als dat nodig is.

Na het bezoek van de Franse generaal pakt Oosterhof het detectiesysteem in. Hij vertelt over hun inzet rond het recente bezoek van Zelensky aan Nederland waar zij een drone hebben gespot. “Dit keer was het een onschuldige van een toerist die daar niet mocht vliegen", zegt Oosterhof. “Maar er komt een moment dat het drones zijn van kwaadwillenden en dan is het niet meer zo onschuldig.” Op dit moment is die concrete dreiging er volgens Defensie overigens niet.

Een systeem dat drones op grote afstand kan detecteren, dat is getest tijdens een oefening eind vorig jaar in Roemenië. Beeld Defensie

De buitenlandse inzet van verdedigingswapens tegen drones staat nog in de kinderschoenen, weet Oosterhof. Eind vorig jaar oefende de eenheid voor het eerst in het buitenland (Roemenië) om de inzet van drones te testen in samenwerking met anderen eenheden. “Lange tijd zagen we binnen de krijgsmacht het gevaar niet in van drones", zegt Oosterhof. “Sinds Oekraïne is dat wel anders. Donderdagavond zijn er nog zestig kamikazedrones afgevuurd door de Russen.”

Het gevaar is groot, wil hij er maar mee zeggen. Om meer in het buitenland te doen, is uitbreiding met meer pelotons nodig. Nieuwe oefeningen zijn lastig omdat de drone-eenheid binnen Nederland snel moet worden ingezet als dat nodig is. Het kabinet investeert fors in defensie en drone-verdediging staat hoog op het lijstje. “Maar het duurt jaren voordat we daar wat van merken.”

Aanvalsdrones overwogen Nederland beschikt nog niet over drones die zijn uitgerust met wapens. De Tweede Kamer zag daar lange tijd niets in, onder meer vanwege ethische bezwaren. Na de start van de oorlog in Oekraïne draaide dat standpunt en wilde een meerderheid in de Kamer toch dergelijke drones. Het kabinet beslist daar binnenkort over. Inmiddels beschikt de Nederlandse Defensie wel over drones ter grootte van een klein vliegtuig die worden ingezet om langdurig te observeren (de MQ-9 Reaper).

