Liveblog Aanslag Peter R. de Vries

Verdachten komen uit Maurik en Rotterdam, derde verdachte vrijgelaten

Politie bij de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Bij een schietpartij is misdaadverslaggever Peter R. de Vries zwaargewond geraakt. Beeld ANP

Misdaadjournalist Peter R. de Vries werd dinsdagavond neergeschoten in Amsterdam. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis, drie verdachten zijn aangehouden. In dit liveblog houden we u op de hoogte van het laatste nieuws.