Verdachten in Mallorca-zaak ontkennen Carlo Heuvelman te hebben geschopt en geslagen

Tijdens de eerste, nog niet inhoudelijke, zitting rond het geweld op het eiland, kregen de vijf verdachten van 18 en 19 jaar kort het woord. Ja, ze waren betrokken bij verschillende vechtpartijen die in de nacht van 13 op 14 juli uitbraken op de boulevard, vlak nadat kroegen en clubs waren dichtgegaan. Ze hebben er spijt van. Maar, zo zei een van de mannen, ze stonden stijf van de adrenaline en wilden hun vrienden helpen.

Bij de vechtpartijen raakten meerdere mannen gewond. De 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen zo ernstig dat hij een paar dagen later overleed in een Spaans ziekenhuis. Hij was nog maar net op het eiland aangekomen om met vier vrienden vakantie te vieren. De Hilversumse vriendengroep was er al een week.

Op een schoen zat DNA van het slachtoffer

Drie van de verdachten die woensdagochtend voor de rechter stonden, worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Carlo. Alle drie ontkennen ze hem te hebben aangeraakt. Op een schoen van een van hen werd dna van het slachtoffer gevonden.

Omdat zowel de slachtoffers als de verdachten Nederlands zijn, vroegen de Spaanse autoriteiten de Nederlandse justitie het onderzoek over te nemen. Inmiddels zijn zestig getuigen gehoord en zijn veel videobeelden geanalyseerd. Maar nog steeds is niet precies duidelijk wat die nacht is gebeurd. Zo zijn er geen camerabeelden van de mishandeling van Carlo.

De officier van justitie riep verdachten en getuigen op te verklaren. Volgens haar is het opvallend dat terwijl allerlei mensen met hun neus bovenop het incident hebben gestaan slechts weinigen het hebben gezien. “Voor jezelf zul je altijd weten wat de waarheid is en wat anderen van jou weten. Een oud gezegde luidt: ‘In de rechtszaal van het geweten is het altijd zitting’.” Vorige week werd een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over de fatale mishandeling.

Later woensdagmiddag besluit de rechtbank over de verzoeken van de advocaten van de verdachten om hen voorlopig vrij te laten. Het onderzoek naar de gebeurtenissen zal nog lang duren. Bovendien gaat het om jonge verdachten met schone strafbladen, die opleidingen volgen en bijbanen hebben, aldus de advocaten.

Lees ook

Nederlands OM gaat fatale mishandeling op Mallorca zelf onderzoeken

Het Nederlandse Openbaar Ministerie is een eigen onderzoek gestart naar de mishandeling met fatale afloop op Mallorca.