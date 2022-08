Verdachte Rushdie-aanslag is verrast dat schrijver nog leeft

De aanslag vond vorige week plaats in New York, vlak voordat Salman Rushdie een lezing zou geven. De auteur werd meerdere keren met een mes in zijn nek, buik en borst gestoken. Tegenover de New York Post zegt de 24-jarige verdachte Rushdie ‘geen goed persoon’ te vinden. “Hij is iemand die de islam heeft aangevallen.”

Al meer dan 33 jaar hangt Rushdie een fatwa, een soort terdoodveroordeling, boven het hoofd. Die werd uitgevaardigd door de inmiddels overleden Iraanse geestelijke en politieke leider Khomeini vanwege de controversiële roman De duivelsverzen. Het boek wordt door sommige moslims gezien als godslasterlijk. Wie Rushdie doodde zou een beloning van ruim 3 miljoen dollar krijgen.

Ayatollah Khomeini is ‘geweldig persoon’

Op advies van zijn advocaat weigerde M. de vraag te beantwoorden of hij zich had laten inspireren door ayatollah Khomeini. Wel sprak hij zijn respect uit voor de ayatollah: “Ik vind hem een geweldig persoon. Dat is alles wat ik daarover wil zeggen”, zei hij tegen de New York Post.

In het interview geeft de verdachte aan slechts een paar pagina’s van de controversiële roman te hebben gelezen. Wel zegt de man uit New Jersey meerdere video’s te hebben bekeken waarin Rushdie lezingen hield. Daarin vond hij de auteur ‘onoprecht’ overkomen.

Moeder van Hadi M. wil geen contact meer

M. werd vrijdag na de aanslag direct gearresteerd. Hij is aangeklaagd voor poging tot moord en mishandeling. Zelf zegt de verdachte onschuldig te zijn. In een interview met de Britse krant Daily Mail zegt de moeder van M. haar zoon niet meer gesproken te hebben sinds zijn arrestatie, en ook geen behoefte meer te hebben aan contact met hem.

M.’s ouders komen uit Libanon, maar hij is in de Verenigde Staten geboren. Volgens zijn moeder is hij niet religieus opgevoed, maar is haar zoon mogelijk geradicaliseerd na een bezoek aan zijn vader in 2018 in Libanon.

Rushdie wacht lange weg naar herstel

Zondag werd bekend dat Rushdie van de beademing is gehaald. “Het zal lang duren. De verwondingen zijn ernstig, maar zijn toestand gaat de goede kant op”, laat zijn literair agent aan The New York Times weten.

Ook Iran heeft zich inmiddels over de kwestie uitgesproken. Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van buitenlandse zaken is de steekpartij de eigen schuld van de schrijver. “Salman Rushdie stelde zichzelf bloot aan de woede van het volk door de islamitische heiligen te beledigen”, aldus de woordvoerder. Volgens hem rechtvaardigt de vrijheid op meningsuiting de ‘beledigingen’ van de auteur richting de islamitische gemeenschap niet.

Boekenweekgeschenk gratis te downloaden De stichting CPNB maakte gisteren bekend Rushdies Boekenweekgeschenk Woede, uit 2001, voor iedereen gratis digitaal beschikbaar te maken. Het thema van de Boekenweek was dat jaar ‘Het land van herkomst – Schrijven tussen twee culturen’. Victory City, het nieuwe boek van Rushdie, wordt in Nederland uitgebracht door uitgeverij Pluim. Tegelijkertijd met de Engelse editie verschijnt in februari 2023 de Nederlandse vertaling. Ook drie eerdere titels van Rushdie zullen herdrukt worden: Middernachtskinderen, De duivelsverzen en Joseph Anton.

