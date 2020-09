Verdachte Jos B. roept vragen op en zwijgt. ‘Alles is wazig’

Telkens herhaalde hij dezelfde woorden. “Ik onthoud me van commentaar.” Antwoorden kwamen er amper op de talloze vragen die de rechters en officieren van justitie verdachte Jos B. dinsdag voorlegden. Wel gaf de 57-jarige natuurliefhebber aan niet te kunnen verklaren hoe zijn sporen zijn beland op het ondergoed van Nicky Verstappen, een Limburgs jochie dat in 1998 dood werd gevonden vlak bij het zomerkamp dat hij bezocht. “Dat is voor mij een vraag.”

Tijdens de tweede inhoudelijke zitting in de Maastrichtse rechtbank werden de feiten besproken van de zaak, waarin het Openbaar Ministerie B. verdenkt van het ontvoeren, seksueel misbruiken en doden van de indertijd 11-jarige Nicky. Zo liet de officier van justitie een 3D-model zien van de onderbroek van het jongetje. De donkerblauwe slip zat binnenstebuiten en achterstevoren om zijn billen toen hij een dag na zijn vermissing werd ontdekt in een veldje met sparren op de Limburgse Brunssummerheide.

Speekselsporen en huidschilfers

Via de visualisatie maakte het OM duidelijk dat er op de onderbroek allerlei DNA-materiaal is gevonden dat niet van Nicky zelf afkomstig is. En het gros daarvan komt overeen met het DNA van B.. Sperma of bloed is niet aangetroffen, benadrukte de officier van justitie, het lijken vooral speekselsporen en huidschilfers te zijn. Ook opvallend is de locatie van het gevonden DNA: het materiaal zat op de tailleband en rond het kruis van de slip. “Zou dat kunnen passen bij het uittrekken van het ondergoed?”, wilde de rechtbank van de verdachte weten. B. bleef stil.

Op het gevonden DNA op Nicky’s lijf en broek ging het OM niet in, noch deed justitie uit de doeken hoe zij denkt dat de sporen op de jongen terecht zijn gekomen. Bovendien bleef een reactie op het verhaal van B. uit. Maandag, ruim twee jaar na zijn arrestatie in de bossen rondom Barcelona, legde de verdachte voor het eerst een verklaring af in de rechtbank. Tot op dat moment beriep hij zich steeds op zijn zwijgrecht.

‘Ik had een verleden’

In een vooraf in de gevangenis opgenomen filmpje legde B. uit dat hij het levenloze lichaam van Nicky die augustuszomer in 1998 tijdens een fietstocht had gevonden. Hij had onderzocht of het jongetje nog ademde, zijn kleren gefatsoeneerd en lichaam omgedraaid, en was na een tijdje weer weggefietst. Melding maken van zijn vondst deed hij niet, uit angst. B. was eerder bij de politie in beeld geweest vanwege een zedenzaak. “Ik wist niet meer wat ik moest doen. Melden? Naar de politie? Maar wie zou mij geloven? Ik had een verleden.”

Diezelfde nacht was hij opnieuw op de fiets gestapt om zijn gedachten op een rij te krijgen en de politie alsnog op de hoogte te brengen. Maar eenmaal op de hei bleek dat Nicky al was gevonden. Dinsdag vroeg de rechtbank zich af hoe B. dat eigenlijk te weten kwam. Uit niks blijkt dat de marechaussee die hem vlakbij Nicky’s vindplaats staande hield, B. op te hoogte heeft gebracht van het speurwerk. In de rechtszaal onthield hij zich van commentaar.

Ook bij andere uitspraken van B. werden vraagtekens gezet. Zo zei hij dinsdag dat er twee beslismomenten waren. Toen hij het lichaam van Nicky vond en ‘de dag erna’, toen hij nog eens op zijn rijwiel sprong. In zijn video verklaarde de verdachte dat hij de twee fietstochten op dezelfde dag heeft gemaakt. “Alles is wazig”, zo legde hij de rechtbank uit.

De volgende zitting is op maandag 5 oktober.

