Verdachte Jos B.: Nicky (11) was al dood toen ik hem vond

Tot nu toe zweeg hij. Maar vandaag, ruim twee jaar na zijn arrestatie in de bossen ten noorden van Barcelona, heeft Jos B. een verklaring afgelegd. “De ouders hebben recht op dit stukje verhaal.” De 57-jarige verdachte ontkende ook maar iets te maken te hebben met de ontvoering, het seksuele misbruik en de dood van Nicky Verstappen.

Tijdens de eerste inhoudelijke zitting in de Maastrichtse rechtbank legde B. via een in de gevangenis opgenomen filmpje uit hoe zijn DNA terecht kan zijn gekomen op de rode pyjamabroek van Nicky. Het elfjarige jongetje uit het Limburgse Heibloem verdween in augustus 1998 van een jaarlijks zomerkamp op de Brunsummerheide nabij Heerlen. Een dag later werd hij dood gevonden in een veldje met sparren, niet ver van de tentjes vandaan. Zijn broek had hij binnenstebuiten aan.

‘Nieuwsgierig als ik ben’

Als natuurliefhebber trok hij er die prachtige zomer iedere dag op uit, zei B. recht in de camera. Die ochtend, vlak na de start van wat een fietstocht naar Duitsland moest worden, zette hij zijn rijwiel aan de bosrand neer voor een kleine boodschap. “De aandacht werd getrokken door iets in de verte”, herinnert hij zich. “Nieuwsgierig als ik ben, ben ik ernaartoe gegaan, om te kijken wat het zou kunnen zijn.”

Toen B. het veld naderde, zag hij iets liggen. “Een persoon.” In de video breekt B.’s stem. De vijftiger met grijs stoppelbaardje en Limburgse tongval praat niet makkelijk onder spanning, zo lichtte hij de gekozen vorm van zijn verklaring in de rechtbank zelf toe. “Het was een kind”, ontdekte B. nadat hij over een hek was geklommen.

In zijn filmpje stelde de verdachte dat hij zijn wang naar de neus en mond van Nicky heeft gebracht om te onderzoeken of het jongetje nog ademde. Ook heeft B. de hartslag van het jochie naar eigen zeggen gecheckt, zijn lichaam in een andere houding neergelegd en de pyjamabroek rechtgetrokken.

Eerdere verdenking in zedenzaak

Het kind was dood. B., die in 1985 verdachte was in een zedenzaak in zijn woonplaats Simpelveld maar nooit werd veroordeeld, raakte in paniek. “Ik wist niet meer wat ik moest doen. Melden? Naar de politie? Maar wie zou mij geloven? Ik had een verleden.” Nadat B. het gevoel bekroop dat hij werd bekeken, is hij snel naar huis gefietst. “Ik heb er met niemand over gesproken. Ik heb niks gemeld.”

B. zei later terug naar de hei te zijn gefietst, om zijn gedachten op een rij te krijgen en de politie alsnog op de hoogte te brengen van zijn vondst. Maar het lichaam van Nicky bleek inmiddels al te zijn aangetroffen. “De noodzaak om te melden dat ik het kind ook gevonden had, was er niet meer”, zo verklaarde hij zijn stilte. “Ik heb niets gezegd.”

Zowel de rechters als de officieren van justitie stelden B. na afloop van de videovertoning kritische vragen. Zij wilden meer weten over de details van die zomerdagen in 1998. Op welk tijdstip heeft B. Nicky precies gevonden? Wat trok precies zijn aandacht tijdens het plassen? En door wie voelde hij zich bekeken, een mens of een dier? Ook blijft het voor de rechtbank onduidelijk waarom B. het vinden van Nicky niet gemeld heeft. Er was die bewuste ochtend immers nog geen sprake van een misdrijf.

B. beroept zich op zwijgrecht

Na een korte schorsing, geïnitieerd door B.’s advocaat, beriep B. zich meermaals opnieuw op zijn zwijgrecht. Maar na aandringen van de rechters en het Openbaar Ministerie, kwam hij toch met antwoorden. “Ik kon niks meer voor hem betekenen.” Ook in de rechtbank legde B. snikkend uit wat er 22 jaar geleden door zijn hoofd ging. “Een gevoel van angst en paniek, niet weten wat je moet doen. Er eigenlijk niks mee te maken willen hebben, maar het is wel gebeurd. Je hebt hem wel gevonden. Een foute beslissing is snel genomen.”

Na een lunchpauze wil de rechtbank doorgaan met het dossier. Dan zal waarschijnlijk duidelijk worden hoe stevig het bewijs is dat het OM heeft verzameld. Ook zal justitie verder toelichten waarvan ze B. verdenkt. Hij wordt niet alleen vervolgd vanwege het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky, maar ook vanwege het bezit van kinderporno tussen 2016 en 2018.

Tweede video

De Limburgse rechtbank heeft zeven dagen gereserveerd voor de zaak Verstappen. Volgende week worden deskundigen gehoord en de persoonlijke omstandigheden van B. besproken. Ook zal dan een tweede video met een verklaring van B. worden getoond, over hoe de verdachte het onderzoek heeft beleefd, en zullen de moeder en zus van Nicky gebruik maken van hun spreekrecht.

Op 8 oktober komt het OM met zijn requisitoir, inclusief de strafeis. Vier dagen later houdt de advocaat van B. zijn betoog. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doen.

Lees ook:

Advocaat vraagt vanwege gebrek aan bewijs om directe vrijlating B. in zaak Nicky Verstappen

Volgens de advocaat van Jos B. ligt er veel te weinig bewijs om hem te veroordelen voor doodslag op en het misbruik van Nicky Verstappen in 1998. Daarom vroeg hij de rechtbank Maastricht om vandaag nogte besluiten B. vrij te laten.

Zwijgen, spreken of liegen. Waar kiest Jos B. voor?

Het DNA van Jos B. is aangetroffen op de onderbroek van de in 1998 dood gevonden Nicky Verstappen (11). Dat schreeuwt om een verklaring van de man, zei misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die de familie van de jongen bijstaat, eerder. Maar B. houdt zijn mond over de fatale nacht.