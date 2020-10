Verdachte Jos B.: ‘Heeft hij pijn gehad? Ik héb die antwoorden niet.’

Met langdurige stiltes reeg hij zijn zinnen aaneen. “Wat heeft het verklaren voor mij opgeleverd?”, sloot Jos B. de laatste dag van zijn strafproces af. “Enkel opluchting.” De introverte natuurliefhebber, verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van de elfjarige Nicky Verstappen, zei vrijdag blij te zijn dat hij zijn stilzwijgen na 22 jaar heeft doorbroken. “U beslist hoe mijn leven er verder uit gaat zien”, richtte hij zich tot de rechters. “Ik hoop op een wijs besluit.”

In de rechtbank van Maastricht legde B. opnieuw uit hoe hij die warme zomer per toeval op het levenloze lichaam van een kind stuitte. “Het was in 1998 een mooie dag. Maar hoeveel pech kun je hebben dat je iemand vindt die dood is?” B. knielde neer bij Nicky, een Limburgs jochie dat verdween van een zomerkamp, trok zijn kleren en ledematen recht. Maar al gauw raakte de nu 57-jarige verdachte in paniek. “Er bekroop me een angst bekeken te worden. Ik moest weg daar.”

‘Wie gelooft nou een ex-zedendelinquent?’

“Maar wat doe je dan verder?” Tegen de rechter betuigde B. spijt over zijn handelen. “Ik heb laat gemeld. Veel te laat.” Zelfs zijn moeder vertelde hij al die jaren niets over zijn vondst. Eind vorige maand legde de verdachte voor het eerst uit hoe een fietstocht hem 22 jaar geleden leidde tot een dood jongetje op de Limburgse Brunssummerheide. “Wie gelooft er nou een ex-zedendelinquent?”, verdedigde B. de keuze om zijn mond te houden.

Luid snikkend kwamen B.’s laatste woorden over zijn lippen. Hij ontkent ook maar iets te maken te hebben met de dood van het sproeterige jochie. “Heeft hij pijn gehad? Was hij bang? Heeft hij om ons geroepen?”, herhaalde de verdachte de vragen die Nicky’s moeder zichzelf eerder hardop stelde in de rechtbank. “Ik héb die antwoorden niet.”

Ook ging B. in op de wijze waarop het Openbaar Ministerie en de familie van Nicky naar hem kijken. Zij doen B.’s uitleg af als quatsch. “Heeft mijn verklaring verandering gebracht in het gevoel van de ouders van Nicky?” Het antwoord gaf de verdachte zelf. “Ze willen een veroordeling, ze willen een verdachte, ze willen een dader. En die zit hier volgens hen. Dat ben ik.”

Het Openbaar Ministerie sluit zich aan bij de familie en heeft vijftien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen B.. Justitie kan zich geen ander scenario voorstellen dan dat waarin de verdachte Nicky ontvoerde, misbruikte en vervolgens om het leven bracht om zijn seksuele daad te verbloemen, herhaalden de officieren vrijdag nog eens. Volgens B.’s advocaat is het bewijs onvoldoende wettig en overtuigend. Hij vroeg de rechtbank kritisch naar de zaak te kijken en pleitte opnieuw voor vrijspraak.

De rechter doet op 20 november uitspraak.

