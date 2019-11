Verdachte in insulineproces had ‘doktersfantasie’

“Waarom heb je de insuline toegediend?”, “Waarom ben je gestopt met die stage?” Elke tien minuten kreeg Rahiied A. maandag een nieuwe vraag voorgeschoteld van de rechter in Rotterdam. Nooit kregen de nabestaanden van zijn slachtoffers antwoord. De verdachte in het ‘insulineproces’ beriep zich, in samenspraak met zijn advocaat, op zijn zwijgrecht. Een frustrerende beslissing voor de rechter: “Er zijn zoveel vragen en op het einde van het proces moeten wij een beslissing nemen Rahiied. Als je niks zegt, kunnen we daar ook geen rekening mee houden.”

Op de eerste dag van de rechtszaak gaf A. een erg zenuwachtige en emotionele indruk. Geholpen door een stressbal worstelde hij zich door de zitting, ook had hij een playmobilmannetje bij zich. De 23-jarige Rotterdammer wordt beschuldigd van het bewust en onnodig toedienen van insuline bij bewoners van vier verzorgingsinstellingen. Vier van hen overleden, zeven anderen werden ziek. De officier van justitie telt acht moordpogingen, omdat het bij één persoon twee keer zou zijn gebeurd. Dat slachtoffer was meteen ook zijn laatste. Op 17 november 2017 werd hij opgepakt. Twee weken na zijn laatste spuit.

De misstanden van Rahiied A. kwamen aan het licht nadat een toen 100-jarige bewoonster van verzorgingshuis ‘t Huys te Hoecke in Puttershoek, twee keer in 3 dagen tijd onwel werd. Twee keer door een te lage suikerspiegel, terwijl ze geen diabetespatiënt was. Een arts, gebeld door Rahiied A., begreep er niets van. Er moest foute medicatie toegediend zijn, maar andere verplegers konden die fout niet terugvinden. Ook was er geen insuline te vinden op de afdeling. Twee dagen later gebeurde het opnieuw.

Camerabeelden

Omdat Rahiied A. de eerste dag verantwoordelijk was, en ook bij de tweede inzinking in het verzorgingshuis aanwezig was, werd er al snel naar hem gekeken. Ook al omdat er twee weken eerder een soortgelijk geval was in dezelfde wooneenheid. Een vrouw van 90 overleed nadat ze een dag eerder in het ziekenhuis was beland met een lage suikerspiegel. Ook toen had hij dienst.

Uiteindelijk scheppen camerabeelden duidelijkheid. op 1 en 3 november 2017 lijkt de verdachte inderdaad een dosis insuline in te spuiten bij het slachtoffer. Bij de politie bekent hij. “Ik had schrik dat ik een slechte evaluatie ging krijgen en als ik na een incident goed kan handelen, krijg ik complimentjes. Ik wilde handelen als een arts,” klinkt het in die verklaring. Ook bij de 90-jarige vrouw gaf hij insuline. Velen gingen hen voor, zij komen de volgende zittingsdagen aan bod.

Wanneer de rechter de hele carrière van de verdachte naloopt lijkt diens ‘doktersfantasie’ een rode draad. Negen keer werden zijn stages vroegtijdig beëindigd. Hij wordt meermaals betrapt op stelen en liegen en hij kwam vaak te laat. Daarnaast wilde Rahiied niet leren. Hij dacht dat hij al alles wist en gedroeg zich alsof hij arts was en liep altijd met een stethoscoop om de nek. Als het tijdens een stage bij woonzorgcentrum Riederborgh in Ridderkerk te heet onder de voeten lijkt te worden, stopt hij er zelf mee.

Rahiied A. wordt in totaal verdacht van 28 strafbare feiten en daarom worden er voor deze zaak acht dagen uitgetrokken. De strafeis staat gepland voor maandag 25 november.

Lees ook:

OM vervolgt Rotterdamse verzorger in 11 insulinezaken, waarbij 4 doden vielen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat definitief een medewerker van verzorgingstehuizen in de regio Rotterdam vervolgen die wordt verdacht van de zogeheten ‘insulinemoorden’. In vier van de elf gevallen zijn de slachtoffers overleden.