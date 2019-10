Verbijstering in Haagse gemeenteraad nadat coalitie valt over corruptiezaak De Mos

De Haagse coalitiepartners VVD, D66 en GroenLinks hebben niet gewacht tot de spoedvergadering van het gemeenteraad van vanavond om het vertrouwen op te zeggen in Hart voor Den Haag/Groep de Mos, nu wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui verdachten zijn in een corruptieschandaal.

De drie coalitiepartijen gaan voorlopig verder als minderheidscoalitie. Zonder Hart voor Den Haag/Groep de Mos houdt de coalitie maar 18 van de 45 zetels over. Dit betekent dat elk voorstel gesteund moet worden door zeker twee oppositiepartijen. Dat zal lastig worden, en nieuwe verkiezingen zijn er pas in maart 2021.

Hoe moet het nu verder met de Haagse coalitie? Dat was de vraag die de gemeenteraad vanavond in een spoedvergadering bij elkaar zou moeten brengen. De vergadering ging door, maar het nieuws van de gevallen coalitie kwam al enkele uren eerder. Het belette Haagse burgers, van sympathisanten van De Mos tot verontwaardigde tegenstanders, in elk geval niet om massaal naar de raadszaal te komen. De sfeer in het stadhuis van Den Haag was gelaten en gespannen tegelijk.

Voor de coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks is het duidelijk. Voor hen is iedereen onschuldig tot het tegendeel is bewezen, maar staat de politieke realiteit los van die juridische procedure. Met een partner wiens integriteit in twijfel wordt getrokken, kan er volgens hen niet worden samengewerkt.

Onvoldoende vertrouwen

“Het is duidelijk dat er voor ons onvoldoende vertrouwen is voor een verdere samenwerking”, deelde GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns mee, ook namens VVD en D66. De drie partijen dienden dan ook een motie van wantrouwen in tegen De Mos en Guernaoui. De twee wethouders waren zelf niet aanwezig in de raad, hun stoelen bleven leeg.

Zowel coalitiepartners als oppositie waren verbijsterd over het schandaal waarin de twee wethouders verwikkeld zijn. Daarbij bleven ook de coalitiepartijen niet buiten schot. Meerdere oppositiepartijen vroegen zich af waarom signalen van cliëntelisme en belangenverstrengeling niet eerder zijn opgepikt, en of en hoe er binnen het college gepraat is over integriteit. De Partij voor de Dieren merkte nog op dat ook de ambtenaren niet vergeten mogen worden in deze hetze. “De Haagse ambtenaren hebben recht op een duidelijke gesprekspartner in deze moeilijke periode”, aldus fractievoorzitter Robert Barker.

Politieke afrekening

Hart voor Den Haag/Groep de Mos betreurt de beslissing van de coalitiepartners om er vroegtijdig de stekker uit te trekken. Volgens fractieleider Arjen Dubbelaar is er sprake van een ‘politieke afrekening’. Hij waarschuwt dat zijn partij sterker dan ooit terugkomt. “Wij blijven de grootste partij in de mooiste stad van Nederland.”

De lokale PVV-fractie ziet de beslissing om de coalitie te laten vallen dan weer als een aanval ‘van links op een rechtse partij’.

Hoe het nu verder moet met het bestuur in de Hofstad was op het moment van schrijven nog niet duidelijk. Een andere optie dan doorgaan als minderheidscoalitie is een nieuwe coalitie vormen met bijvoorbeeld PvdA en CDA. Die twee partijen konden daarover nog geen uitsluitsel geven. CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster liet wel weten dat er gekeken moet worden hoe de gemeente Den Haag op een stabiele manier bestuurd kan worden.

Ambtelijke corruptie

Dinsdagochtend werden zowel de woningen als werkkamers van De Mos en Guernaoui onderzocht door de rijksrecherche. De twee worden verdacht van ambtelijke corruptie, omdat ze tegen betaling vergunningen voor ondernemers geregeld zouden hebben. Op verzoek van het stadsbestuur traden De Mos en Guernaoui tijdelijk terug om het onderzoek niet te frustreren.

Fractievoorzitter Dubbelaar liet weten zich niet te herkennen in de verdenkingen. Zijn partij heeft daarom ook alle vertrouwen in de uitkomst van het onderzoek.

