‘Verbied homeopathische therapie tegen autisme’

Kinderartsen willen een verbod op homeopathische therapieën om autisme te genezen. Vijftien wetenschappers en een aantal organisaties scharen zich achter dit verbod, zeggen zij maandag in tv-programma ‘De Monitor’ (KRO-NCRV). De therapie is volgens hen schadelijk voor kinderen.

Uit onderzoek van De Monitor blijkt dat zo’n honderd homeopaten een dergelijke therapie aanbieden. Naar schatting zo’n duizend kinderen ondergaan die per jaar. “Een homeopathische therapie die zegt autisme te genezen, zou verboden moeten worden”, zegt kinderarts Karoly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). “Autisme is niet te genezen. Als geclaimd wordt dat dat genezen kan worden, door welke therapie dan ook, dan is dat kwakzalverij.” Illy vindt het aanbieden van een dergelijke therapie schadelijk voor kinderen, omdat hen goede hulpverlening en goede begeleiding wordt onthouden.

Daarom wil Illy dat de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) optreedt. Dat is lastig, omdat mensen het recht hebben zelf voor een bepaalde behandeling te kiezen, ook als er geen wetenschappelijk bewijs is dat zo’n therapie helpt. Het ministerie van volksgezondheid en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zijn samen met de IGJ wel bezig om te kijken of zij tegen homeopathische therapieën die schadelijk zijn kunnen doen.

Een behandeling die geregeld wordt genoemd als genezende therapie is Cease, wat staat voor complete elimination of autistic spectrum expression. In die behandeling wordt een relatie gelegd tussen autisme en vaccins, wat een fabel is uit de hoek van fanatieke anti-vaxxers.

