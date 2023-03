Velsen-Noord stemt tegen asielopvang, cruiseschip moet waarschijnlijk weg

Het cruiseschip voor de opvang van asielzoekers in Velsen-Noord moet weg. Die consequentie verbindt de gemeente Velsen aan een volksraadpleging in het dorp. Bijna 60 procent van de inwoners stemde tegen een verlenging van de asielopvang op het schip. Volgens de gemeente is dit een ‘heldere uitkomst’ en is daarom besloten dat het schip in april vertrekt. Op 16 maart oordeelt de gemeenteraad definitief over de toekomst van het opvangschip.

Inwoners voelden zich onveilig

Eind september legde het schip de Silja Europa aan bij Velsen-Noord voor de opvang van duizend asielzoekers voor de duur van maximaal zes maanden. Die belofte van burgemeester Frank Dales (D66) stond zwart op wit. In januari vroeg staatssecretaris Eric van der Burg (asiel, VVD) alsnog om verlening van de opvang op het schip. Aanvankelijk wilde het college van burgemeesters en wethouders dit niet, maar de gemeenteraad oordeelde dat een enquête onder de bewoners van het dorp uitsluitsel moest geven.

De uitkomst van deze volksraadpleging is vrijdag naar buiten gebracht. Een kleine dertig procent van de meerderjarige inwoners (1217 van de 4270 mensen die konden meedoen) vulde de enquête in. Op de hoofdvraag ‘Vindt u dat het opvangschip nog maximaal zes maanden mag blijven’, antwoordde 59 procent ‘nee.’

Ook blijkt uit de volksraadpleging dat een kleine meerderheid (52 procent) überhaupt tegen opvang van asielzoekers in het dorp is. Bijna de helft (46 procent) van de inwoners ervoer de afgelopen maanden gevoelens van onveiligheid.

Niet helemaal stoppen met asielopvang

Naast de enquête organiseerde de gemeente Velsen ook twee bewonersavonden. Alle resultaten overwegend stelt de gemeente vast dat er weinig draagvlak lijkt te zijn om het opvangschip langer te laten liggen. Het vertrouwen in de overheid is laag, schrijft het college van B&W.. ‘Inwoners willen graag dat hun wijk opknapt en de leefbaarheid verbetert. En dat de gemeente afspraken beter nakomt.’

Het voorlopige besluit van de gemeente is slecht nieuws voor de staatssecretaris, die samen met opvangorgaan Coa iedere dag zoekt naar nieuwe locaties voor de opvang van asielzoekers. Dit voorjaar komt het Coa waarschijnlijk al duizenden plekken tekort, afhankelijk van de komst van nieuwe asielzoekers naar Nederland.

De gemeente Velsen wil om die reden niet helemaal stoppen met asielopvang. ‘We zitten nog in een opvangcrisis, en dat zijn we ons bewust’, schrijft het college. Daarom onderzoekt de gemeente of het mogelijk is om een kleiner schip (of schepen) voor de opvang van enkele honderden asielzoekers in de gemeente te laten aanmeren. Hiervoor zijn drie locaties op het oog, twee in IJmuiden en één in Velsen-Noord.

Deze kleine opvang zou in ieder geval plek moeten bieden aan asielzoekers of vluchtelingen met een verblijfsvergunning die binding hebben met de regio, zoals schoolgaande kinderen of vluchtelingen die in de regio werken of stage lopen. De overige bewoners van het cruiseschip Silja Europa zullen door het Coa naar een andere locatie moeten worden verhuisd.

