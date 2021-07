Veiling afgeblazen, Ethiopië weer in bezit van antieke bijbels

Drie middeleeuwse manuscripten van Koptische bijbels en antieke Koptische textielfragmenten die vorige maand in het openbaar geveild zouden worden, zijn in het bezit geraakt van de Ethiopische ambassade. “We zijn erg blij”, meldt de Ethiopische ambassadeur in Nederland, Million Samuel Gebre.

De ambassade had drie weken geleden protest aangetekend tegen de verkoop van de goederen, omdat ze van grote cultureel-historische waarde voor het land zijn en ze vermoedelijk langs duistere kanalen in het buitenland terecht zijn gekomen. Ethiopië wilde dat het Haagse veilinghuis de precieze herkomst zou onderzoeken, maar daar wilde het veilinghuis niet op ingaan, aldus de ambassadeur.

Ethiopië heeft veel van zijn erfgoed verloren. In februari bracht de in Nederland wonende Sirak Asfaw deze kroon terug naar Ethiopië. De achttiende-eeuwse kroon was in de negentiger jaren geroofd en het land uitgesmokkeld. Beeld HH, AFP

“We hadden ook Buitenlandse Zaken gevraagd om in te grijpen. Vermoedelijk heeft ook aandacht in de media ertoe bijgedragen dat de veiling niet is doorgegaan”, aldus Gebre. De ambassade zegt via een anonieme ‘vriend van Ethiopië’ in het bezit te zijn gekomen van de objecten. Gebre: “Of ervoor betaald is, weet ik niet, ik denk het niet”. Het veilinghuis weigert desgevraagd commentaar. Volgens ambassadeur Gebre wil de ambassade er zorg voor dragen dat de objecten terugkeren naar Ethiopië. “Daarmee geven we een duidelijke boodschap af dat illegaal verkregen culturele goederen moeten terugkeren."

Vorige maand moest ook een Brits veilinghuis na Ethiopische protesten de veiling van Ethiopische antiquiteiten afblazen. De objecten behoorden vermoedelijk tot de Maqdala-kunstschat, die Britse troepen in 1868 uit het paleis van koning Tewodros II in Maqdala hebben geplunderd. De Ethiopische ambassade in Den Haag zei vorige maand in Trouw dat de objecten die het veilinghuis aanbood tot deze schat behoren.

Lees ook:

Ethiopië vraagt Haags veilinghuis om afblazen veiling vanwege roofkunst

Ethiopië heeft veilinghuis Venduehuis gevraagd om de verkoop van een aantal Koptische bijbels en antieke textielfragmenten op te schorten.