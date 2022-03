Veiligheidsregio overweegt sluiting overvolle opvang Ter Apel. ‘De grens is ver overschreden’

De Veiligheidsregio Groningen overweegt het aanmeldcentrum in Ter Apel tijdelijk te sluiten. Nieuwe asielzoekers kunnen daar dan voor bepaalde tijd niet meer terecht. Dat bevestigt de woordvoerder van Koen Schuiling, de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen, na berichtgeving door RTV Noord.

Het is overvol in de opvang, wat onder andere gezondheidsrisico's oplevert. Ook is de sociale veiligheid en de brandveiligheid in het geding. Vooral de sociale veiligheid is in het geding, de regio is bang voor serieuze incidenten. Niet eerder dreigde de regio met sluiting.

“Het kan niet zo zijn dat er continu een beroep op Ter Apel wordt gedaan", zegt woordvoerder Hans Coenraads. “Zeker als je kijkt dat het wel lukt om 25.000 opvangplekken te regelen voor Oekraïners in twee weken, dan moet er meer mogelijk zijn.” De komende dagen wordt de situatie in Ter Apel en hoe vol het daar is, nauwgezet in de gaten gehouden. Ook is er intensief contact met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het Rijk.

Er is al langere tijd een tekort aan plekken voor asielzoekers, omdat mensen met een verblijfsstatus niet door kunnen stromen naar een gewone woning en daarom te lang in asielcentra blijven. “Alles hangt af van de instroom van de komende dagen. Het is niet voor niets dat we over dit soort scenario’s praten. Dat geeft echt wel aan dat de grens ver is overschreden.”

15.000 opvangplekken in overheidsgebouwen

Minister De Jonge kondigde vandaag aan 15.000 opvangplekken te creëren in panden van het Rijk. De plekken zijn bedoeld voor zowel Oekraïense vluchtelingen als mensen uit andere landen die hier asiel hebben aangevraagd.

Volgens De Jonge moet er worden gedacht aan kantoorgebouwen bijvoorbeeld, en een enkele gevangenis, gebouwen die men kan verkameren. Een woordvoerder van het Coa noemt de beschikbaarheid van de gebouwen fantastisch. “Maar voor opvang is ook toestemming van de gemeente nodig, naast de technische vereisten.” De komende weken moeten de gebouwen klaar worden gemaakt om mensen op te kunnen vangen, daarvoor is 75 miljoen euro uitgetrokken.

Coenraads: “Het is maar de vraag of dat op tijd lukt.”