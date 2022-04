Veiligheidsberaad: Begin mei 50.000 plekken nodig voor Oekraïners

In opvanglocaties van Nederlandse overheden zijn op dit moment een kleine 28.000 Oekraïense vluchtelingen ondergebracht. En er staan nog een kleine 14.000 bedden klaar. Maar het is volstrekt onduidelijk of dat genoeg zal zijn, voor vluchtelingen uit Oekraïne maar ook voor asielzoekers uit andere landen.

VluchtelingenWerk heeft er een hard hoofd in. Een woordvoerder van de organisatie zei maandag tegen persbureau ANP dat het aantal Oekraïense vluchtelingen nog fors kan oplopen, ‘tot misschien wel 100.000’. Ook het ministerie van justitie en veiligheid houdt dergelijke aantallen voor mogelijk.

Gemeenten zijn de afgelopen weken hard op zoek gegaan naar opvanglocaties voor Oekraïners, zoals ze met het kabinet hadden afgesproken in het zogeheten Veiligheidsberaad. Het afgesproken aantal van 50.000 bedden hebben ze nog niet gehaald, maar met een kleine 42.000 komen ze in de buurt.

Daarvoor hebben de gemeenten wel gekeken naar voor de hand liggende locaties en gebouwen. Nu die worden benut, zal het volgens VluchtelingenWerk spannend worden of er nog extra opvanglocaties gevonden kunnen worden. Maar het tempo zit er nog in: in de afgelopen vijf dagen kwamen er bij gemeenten verspreid over het land een kleine 8000 bedden extra beschikbaar.

Grote opgave

Volgens de voorzitter van het Veiligheidsberaad, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls zal het beloofde aantal van 50.000 begin mei worden bereikt. Volgens Bruls zijn veel gemeenten nog in onderhandeling over honderden of zelfs duizenden plekken. De grote opgave zit volgens hem in het zoeken van nog meer plekken daarna. “De makkelijke opvangplekken hebben we inmiddels wel geregeld”, zegt de burgemeester van Nijmegen.

Nu heeft elke regio dezelfde opdracht gekregen om minimaal tweeduizend bedden te regelen. Veel regio’s zitten hier al ver boven. In de volgende stap gaan de burgemeesters over op maatwerk en ‘dan kunnen de getallen uit elkaar gaan lopen’, zegt Bruls. Als voorbeeld noemt hij een cruiseschip dat niet overal kan liggen.

Het steekt het Coa, de centrale instelling voor de opvang van asielzoekers, al enige tijd dat opvang voor Oekraïense vluchtelingen veel sneller wordt gerealiseerd, dan voor andere asielzoekers. COA kampt met overvolle opvanglocaties, zoals in het Groningse Ter Apel, en ziet nu hoe in sommige gemeenten gebouwen voor de opvang van Oekraïners beschikbaar komen die zij graag voor andere asielzoekers had willen hebben.

Behalve in opvanglocaties van overheden worden ook Oekraïense vluchtelingen opgevangen door particulieren. Precieze aantallen zijn niet bekend. Maar bekend is wel dat nu meer dan 31.000 Oekraïners zich hebben geregistreerd bij de gemeenten waar ze verblijven. Inschrijven in de gemeentelijke administratie is belangrijk omdat dan voorzieningen zoals zorg en onderwijs geregeld kunnen worden.

De gemeenten kampen niet alleen met een gebrek aan opvanglocaties, maar ook met een gebrek aan mensen. Op het ambtelijk apparaat wordt, onder andere door de vluchtelingenstroom, zo’n druk gelegd dat andere dienstverlening in de knel komt. Het beraad van de 25 veiligheidsregio’s heeft eerder een oproep doen uitgaan naar alle overheidsdiensten om handen te komen helpen.

Eigenaren van vastgoed praten mee

Het gebrek aan menskracht was een van de agendapunten van een bijeenkomst van de Veiligheidsberaad maandagavond, in aanwezigheid van minister Dilan Yesilgöz van justitie en staatssecretaris van asiel Eric van der Burg.

De gemeenten hebben daar ook het probleem op tafel gelegd dat op sommige plekken eigenaren van vastgoed tegelijk praten met de gemeenten over een locatie voor de opvang van Oekraïners en met het COA over de opvang van asielzoekers. Om te voorkomen dat die twee tegen elkaar worden uitgespeeld zou de opvang van alle asielzoekers op één plek gecoördineerd moeten worden, en wel bij de gemeenten, aldus de Veiligheidsregio’s. Als gevolg van de stroom vluchtelingen uit Oekraïne zouden gemeenten daarmee de rol gaan overnemen die het Coa nu heeft.

Het was bij het ter perse gaan van deze editie nog niet duidelijk of er over die punten nieuwe afspraken zijn gemaakt in het Veiligheidsberaad.

