Veilig feesten, flirten en seksen, hoe moet dat ook alweer?

Flirten op een festival, of zoenen in de kroeg. Na lange tijd is het vanaf dit weekend weer mogelijk – mits negatief getest of volledig gevaccineerd. Maar weten jongeren na een jaar lang nauwelijks seksueel contact nog wel hoe ze dat op een veilige en respectvolle manier aanpakken? Om ze te helpen startte Rutgers, samen met Soa Aids Nederland en de GGD's vrijdag een onlinecampagne genaamd ‘Summer of love’, een website met tips voor wat zij noemen ‘een leuke, sexy en veilige zomer’.

“De seksuele ontwikkeling van jongeren heeft nagenoeg stilgelegen”, zegt Luc Lauwers namens het kenniscentrum voor seksualiteit. “Uit onze onderzoeken blijkt dat singels veel minder seks hadden gedurende de coronacrisis dan daarvoor. Ook het daten is enorm afgenomen, en je ziet dat jongeren dat eigenlijk niet of nauwelijks hebben gecompenseerd met online daten en online seks.”

Omdat ook de scholen een tijd lang dicht waren, werd er bovendien minder seksuele voorlichting gegeven. Lauwers: “Een hele groep jongeren is daardoor veel minder bezig geweest met relaties en seksualiteit en heeft zich op dat vlak niet kunnen ontwikkelen.” Volgens Rutgers kan dat in sommige gevallen invloed hebben op de mentale gezondheid van jongeren, of kan het ze kwetsbaarder maken voor seksueel overschrijdend gedrag, omdat ze minder goed hun grenzen en wensen kunnen aangeven.

Om de jongeren “op een positieve, luchtige en stimulerende manier” op weg te helpen, heeft de stichting een website gemaakt. Daarop vinden jongeren uiteenlopende informatie over flirten, seks en soa’s. Van een test voor als je twijfelt over je seksuele oriëntatie, tot een aflevering van de feministische podcast Damn Honey over waar vrouwen opgewonden van raken.

Hebben jongeren die aanmoediging van Rutgers nodig? “Ik denk dat veel jongeren uit zichzelf zullen feesten, flirten en seksen”, zegt Lauwers. “Wat wij willen aanmoedigen, is dat ze dat ook op een fijne, veilige en respectvolle manier doen. “Veel jongeren zijn natuurlijk ook onzeker. Zeker als ze voor het eerst seks gaan hebben. Ik weet niet of u nog weet hoe dat voor u was, maar dat kan heel spannend zijn.”

Behalve met de jongerencampagne start Rutgers vrijdag ook met de actie ‘Hier is het oké’, gericht op uitgaansgelegenheden zoals clubs, kroegen en studentenverenigingen. Zij kunnen bij het kenniscentrum meer informatie krijgen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe herkent u dit als het in uw bar of op uw festival plaatsvindt? En wat doet u eraan?

“We verwachten niet per se dat seksueel overschrijdend gedrag nu ineens veel vaker voor zal komen dan voor de coronacrisis”, zegt Lauwers daarover. “Maar ook voor de coronacrisis was het een groot probleem. Medewerkers van clubs en bars hebben ruim een jaar lang niet kunnen werken. Ze zijn ruim een jaar lang niet met dit soort situaties geconfronteerd. Dus ook zij kunnen wel wat opfrissing gebruiken.”

