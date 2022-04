Veertig Oekraïners opvangen in chalets op je eigen grond? Dat mag niet, zegt de gemeente Twenterand

Het had iets ongemakkelijks in de rechtbank van Zwolle. Daar zat dinsdagmiddag de gemeente Twenterand lijnrecht tegenover inwoner Herry Holland, die op zijn grond opvang heeft geregeld voor veertig vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente wil op die plek geen vluchtelingen, Holland wil dat de Oekraïners blijven. De vluchtelingen waren geen partij in het geschil, die wisten volgens Holland zelfs niet van de zitting.

Kern van de zaak was dat het volgens de gemeente niet de bedoeling is dat inwoners op hun eigen houtje een groep van veertig vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen, opvangen. Er komt te veel bij kijken, van onderwijs tot zorg, begeleiding en veiligheid.

Maar dat is precies wat ondernemer Holland met een aantal kennissen op zijn grond in Vriezenveen heeft gedaan. Daar staan sinds begin april negen chalets die inmiddels dienst doen als opvangkamp.

Geen vergunning voor chalets

Twenterand wilde een stokje voor de komst van Oekraïners steken, maar kwam er in dialoog met Holland niet uit. De gemeente legde Holland daarom een last onder dwangsom op. Er was namelijk geen vergunning voor de chalets op deze grond. Eventuele boetes konden in de honderdduizenden euro’s lopen.

Holland stapte echter naar de rechter. In afwachting van de behandeling van de zaak kon de gemeente twee weken niet handhaven. In de tussentijd werden de veertig oorlogsvluchtelingen opgevangen in de negen chalets en werden buddy-gezinnen aangewezen uit de grote schare vrijwilligers.

Juridisch gezien stond in de rechtbank van Zwolle een handhavingsvraagstuk centraal, over een vergunning en een bestemmingsplan. In de rechtbank verweerde de gemeente zich zodoende op technische gronden, omdat die gewoon geen opvang wil op deze locatie en vindt dat zij zeggenschap heeft.

Hoon van initiatiefnemers

Als belangrijkste argument gaf de raadsman van Twenterand dat de negen chalets de karakteristieke identiteit van het landschap schaden. “Als dit doorgaat wordt de hele planologische geschiedenis uitgewist, de structuur van het slagenlandschap.”

Dat argument kon op hoon rekenen van de initiatiefnemers achter de opvang. “Als de gemeente durft te stellen dat de karakteristieke lintbebouwing boven de opvang van deze mensen uit oorlogsgebied gaat, dan schaam ik mij om een Nederlander te zijn”, zei Holland.

De Tukker speelde in op het sentiment. Hij ziet het als zijn christenplicht om deze mensen te helpen. De groep Oekraïense vluchtelingen wil graag bij elkaar blijven. Deze mensen snel weer verplaatsen zou volgens Holland onmenselijk zijn.

Volgens de gemeente is er een goed alternatief

Holland heeft er geen vertrouwen in dat de gemeente een betere opvangfaciliteit kan aanbieden dan die op zijn grond, met luxe chalets, een voetbalveldje en veel begeleiding. Zijn raadsman wees op de sporthallen met veldbedjes die hij in het nieuws had gezien.

De gemeente verweerde zich tegen die opmerking: binnen Twenterand is een goed alternatief waar deze mensen met de juiste hulp kunnen worden opgevangen, zei een woordvoerder. Ook zouden er voldoende plekken in de regio zijn.

De rechter hoorde alles rustig aan. Hij had al gesignaleerd dat de kwestie een politieke kant heeft, maar hij moet over de juridische kant oordelen. Voor een zuivere belangenafweging is geen ruimte, constateerde hij. “Als een gemeente zegt dat ze iets niet wil, dan moet je van goede huize komen om het wel te mogen doen.”

De rechter doet binnen zeven dagen uitspraak.

