Veertig euro voor een pakje sigaretten, helpt dat om rokers te laten stoppen? ‘Dit ga je echt merken’

Voor verstokte rokers is het misschien wel reden om een extra sigaretje op te steken. Een peuk wordt namelijk peperduur. Tenminste, als het aan staatssecretaris Maarten van Ooijen (volksgezondheid) ligt. Hij mikt op een prijs van zo’n 40 euro voor een pakje sigaretten in 2040, bevestigen bronnen in Den Haag na berichtgeving van De Telegraaf.

Voor het zover is moeten er nog heel wat politieke plooien worden gladgestreken, maar de ambitie van de staatssecretaris is duidelijk. Roken moet in de toekomst zo duur worden dat niemand het nog in z’n hoofd haalt om eraan te beginnen. De prijsverhoging lijkt op die in Australië, waar een pakje sigaretten nu al omgerekend zo’n 24 euro kost, tegen gemiddeld 8 euro hier.

‘Prijsverhogingen zijn cruciaal’

Maar werkt dat ook? Wie kijkt naar de cijfers in Australië zou zeggen van wel. In Australië rookt nog maar iets meer dan 10 procent van de volwassenen. Overigens is dat land altijd vooruitstrevend geweest met zijn anti-rookbeleid. Daar werden gezondheidswaarschuwingen op shag- en sigarettenpakjes in 1973 al verplicht, hier was dat in 1982.

In Nederland rookt ruim 20 procent van de volwassenen. De afname van het aantal rokers stokte vorig jaar. “Dat komt mogelijk omdat er vorig jaar eigenlijk niets is gedaan om roken te ontmoedigen, terwijl pakjes sigaretten in 2020 nog een euro duurder werden”, zegt Marc Willemsen. Hij is expert op het gebied van tabaksontmoediging bij het Trimbos Instituut en ook verbonden aan de Universiteit Maastricht. “Bij roken zie je dat als er weinig tot niets gebeurt het weer terugkomt, in Duitsland zien we dezelfde ontwikkeling.”

Prijsverhogingen zijn daarom cruciaal, zegt Willemsen. “Ze zijn een zekerheid in het tabaksontmoedigingsbeleid; een substantiële verhoging van de prijs leidt altijd tot een afname van het aantal rokers.”

‘18 jaar is nog hartstikke lang’

Dat bleek bijvoorbeeld uit onderzoek uit Maastricht onder 1500 rokers. Hoe hoger de prijs, des te meer meer mensen stoppen. “Rokers werden allerlei keuzes en prijsverschillen voorgelegd. Als de prijsverhogingen met kleine stapjes gaan, gebeurt er weinig. Maar om deze ambitie te behalen kost een pakje elk jaar circa twee euro meer. Zulke grote stappen ga je echt merken.”

Jongeren en jongvolwassenen zijn gevoeliger voor prijsverhogingen van tabak dan andere groepen, aldus Willemsen. Daarom zijn accijnsverhogingen extra belangrijk zegt hij, want jongvolwassenen (18 tot 29 jaar) roken relatief gezien het vaakst en ze paffen dan ook al heel veel. “Dat is een groot probleem want veel van die jongeren raken verslaafd. Er is veel aan gelegen om onder die groep roken te ontmoedigen, vanuit gezondheidsperspectief is het verstandig om alles in te zetten.”

Wat dat betreft is Willemsen blij met de prijzen die hij nu voorbij ziet komen. Hij vond de eerder uitgesproken ambitie van de regering om in 2040 nog 5 procent rokers te hebben, juist aan de zuinige kant. “Dat mag van mij wel 2035 zijn of nog eerder. 18 jaar is nog hartstikke lang.”

Het is volgens Willemsen ook belangrijk dat accijnsverhogingen op tabak gepaard gaan met actieve stop-campagnes, dat werkt volgens hem het best. Ook is stop-ondersteuning nog een drempel voor mensen omdat jaarlijks maar één stoppoging wordt vergoed door de verzekering, terwijl mensen meestal meerdere pogingen nodig hebben. “Daar moeten we dus in investeren.”

