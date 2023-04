Veerseizoen begonnen: ‘Ik maak er graag een minicruise van’

“Wat is dit toch een briljant pontje.” Michiel van der Schuren is net met de fiets aan de hand in Heteren de kleine veerboot opgelopen en kan zijn enthousiasme niet onderdrukken. “Het is een heerlijk gevoel om in zo’n piepkleine boot de Nederrijn op te gaan. En kijk nou hoe de rivier daarachter in de bocht verdwijnt. Dit landschap is toch zo Nederlands als het maar zijn kan?”

Vaarseizoen voor veel ponten gestart

Tegen de stroom in zwoegt het elektrische scheepje over de Nederrijn. De vaart naar het aan de overzijde gelegen Renkum duurt hooguit tien minuten, maar voor sommigen is het tochtje in de lentezon voldoende voor een filosofische bespiegeling. “Moet je die fabriek zien,” zegt Van der Schuren. Hij wijst op de papierfabriek aan de overzijde die twee donkere rookpluimen ophoest. “Vroeger had ik dat een lelijk ding gevonden. Maar als de tijd verstrijkt wordt hij vanzelf weer mooi. Nu zie ik het al een monument van de rivierindustrie. Zo’n mooie fabriek maken ze niet meer.”

Van der Schuren is een van de eersten die dit jaar voet zet op het veerpontje. Zaterdag startte voor veel ponten het vaarseizoen, en zo ook voor de tien ponten die hier in het Gelderse rivierengebied een zomerdienstregeling draaien. Vanochtend kwamen de wethouders van de gemeenten aan beide kanten van de rivier het seizoen officieel openen. Inmiddels hebben de hotemetoten plaatsgemaakt en is het bootje weer van de schippers en dagjesmensen. Alleen de schaal met gevulde koeken gaat nog rond om de aftrap te vieren.

Een minicruise voor de gasten

Hij kon niet wachten tot het vaarseizoen weer begon, zegt ook Jan van Erp (67). De gepensioneerde docent en vrijwillige schipper tuurt over zijn dashboard richting de wal, een verrekijker binnen handbereik. Verderop steken schoorstenen recht omhoog uit het landschap, overblijfselen van de steenfabrieken die hier aan de rivieroever zaten. Vissers aan weerskanten van de aanlegsteiger hengelen brasem na brasem uit het kalme water. Van Erp legt de boot nauwelijks voelbaar tegen de kant, maar blijft zelfkritisch: hij geeft zichzelf een 7,5 voor de manoeuvre.

“Dit is misschien wel de mooiste overtocht van allemaal”, zegt Van Erp, terwijl hij een huzarenslaatje uitpakt. “Als het rustig is, dan vaar ik graag een stukje verder de rivier af. Ik maak er gewoon een minicruise van voor onze gasten. Dan gaan we verderop kijken hoe de koeien bij warm weer tot de buik in het water staan. Bij die wilgenstruik lopen ze zo de kribben in. Ik vraag passagiers wel eens of ze haast hebben, maar dat hebben ze nooit.”

Jarenlang op de grote vaart

Aan de Renkumse zijde van de Nederrijn heeft Fred Peeters geluk. Hij volgt met zijn partner op goed geluk een knooppuntenroute, maar hoort nu pas dat het pontje een groot deel van het jaar niet vaart. Als de trossen los zijn, begint hij als vanzelf te glimlachen. “Voor mijn pensioen heb ik jarenlang op de grote vaart gewerkt,” zegt hij. “Op Afrika na heb ik alle continenten aangedaan. Zo’n overtocht met de veerpont komt een klein beetje in de buurt bij dat gevoel.”

Toekomst Gelderse ponten onzeker De toekomst van veel Gelderse veerponten is onzeker. Daarvoor waarschuwt de Veerpontencoalitie, een gelegenheidsclub met daarin fiets- en wandelorganisaties en de stichting Vrienden van de Veerponten. Dit jaar komt de bodem in zicht van het Gelders Verenfonds. Zonder die extra financiële ondersteuning vanuit de provincie dreigen veel pontjes over de kop te gaan omdat de kaartverkoop en gemeentelijke subsidies niet voldoende zijn om de hoge (energie)kosten te dekken. “Voor tien tot twintig veerponten dreigt sluiting of een versoberde dienstregeling”, zegt Eef Meijerman, voorzitter van Vrienden van de Veerponten. “Als de provincie recreatie serieus neemt, zou ze een actievere rol moeten spelen om dat scenario te voorkomen.”

