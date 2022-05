Veelbesproken Deventer moordzaak vooralsnog niet herzien, advocaat-generaal Hoge Raad sluit onderzoek

Sinds 2014 deed advocaat-generaal Diederik Aben opnieuw onderzoek naar de geruchtmakende moord op weduwe Jacqueline Wittenberg uit Deventer. Dat verzoek is gedaan door de advocaten van de onherroepelijk veroordeelde Ernest Louwes. Hij was de financieel adviseur van Wittenberg en is in 2004 veroordeeld tot 12 jaar cel voor de moord.

Aben, die onafhankelijk van de Hoge Raad opereert, keek opnieuw naar het DNA-bewijs op de blouse van Wittenberg, een telefoontje van Louwes kort voor de moord en het tijdstip van haar overlijden. De onderzoeksresultaten geven Aben geen aanleiding om zelf een aanvraag voor herziening van het proces te doen bij de Hoge Raad.

Het ligt voor de hand dat de advocaten van Louwes dat wel doen. De Hoge Raad beslist uiteindelijk, eventueel na advies van een advocaat-generaal, of het verzoek wordt gehonoreerd.

De klusjesman en de boekhouder

De moord op de rijke weduwe Wittenberg uit september 1999 houdt de gemoederen al jaren bezig. Opiniepeiler Maurice de Hond probeerde de onschuld van Louwes te bepleiten. Hij wees daarbij naar een andere dader, namelijk de klusjesman van Wittenberg. Diens leven is daardoor volledig verwoest, zo was te zien in de ontluisterende film De Veroordeling, gebaseerd op het boek van onderzoeksjournalist Bas Haan over de Deventer moordzaak.

Louwes, de financieel adviseur van Wittenberg en bekend als ‘de boekhouder’, kwam kort na de moord in beeld als verdachte. Na een eerdere vrijspraak werd hij in hoger beroep tot 12 jaar cel veroordeeld. Omdat er twijfel was over het moordwapen moest het proces over.

Tijdens de behandeling van de zaak kwam met nieuwe technieken plotseling nieuw belastend DNA-bewijs aan het licht tegen Louwes. De blouse van Wittenberg bleek vol te zitten met DNA-sporen van hem, waaronder een bloedspetter in haar kraag. In 2004 oordeelde het Hof dat de veroordeling in stand bleef. Inmiddels heeft de financieel adviseur uit Lelystad zijn straf uitgezeten.

Het onderzoek van de advocaat-generaal duurde veel langer dan verwacht. Onder meer onderzoek op de plaats delict is beoordeeld door forensisch onderzoekers van een coldcaseteam van de politie Amsterdam. Dat onderzoek is pas onlangs afgerond, omdat er andere recente zaken om aandacht vroegen.

Lees ook:

Drama over Deventer moordzaak (en journalistieke verantwoordelijkheid) uitgeroepen tot beste Nederlandse film

De Veroordeling heeft vrijdagavond tijdens het Gouden Kalveren Gala in Utrecht vier belangrijke prijzen gewonnen.