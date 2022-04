Veel zwembaden zuchten onder de torenhoge energieprijzen

De groene subtropische planten hangen er treurig bij. Naast het bubbelbad loopt een versleten wenteltrap naar een kronkelende, gele glijbaan. Met blauwe overschoenen van plastic sloft de energieke Daniëlle Koopman door subtropisch zwembad De Veldkamp in het Gelderse Wezep.

De locatiemanager van het dertig jaar oude bad droomt van een nieuwe glijbaan, maar dat die er komt zit er voorlopig niet in. “Daarvoor is geen budget, de entree wordt wel aangepakt.” Koopman krijgt deze ochtend net een mailtje van het hoofdkantoor. De temperatuur van het water moet omlaag. “De gasprijzen, hè. We willen ook ons steentje bijdragen.”

Het zwembad verkeerde afgelopen jaren in financieel zwaar weer, de gemeente steekt jaarlijks ruim twee ton in het bad. Deze wankele positie staat niet op zichzelf. Het geld klotst niet bepaald tegen de plinten bij openbare zwembaden. De torenhoge gasprijs speelt ze parten, op het moment dat ze nog naweeën ondervinden van de coronacrisis. Op veel plekken besloten exploitanten deze week de watertemperatuur een graadje te verlagen, of zijn er plannen om de entreeprijs te verhogen.

Zwemmen met de trui aan

“Daar zitten grenzen aan, zwemmen in een trui is lastig”, glimlacht Teun van Etten. Hij is voorzitter van de Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ). De oplopende gasrekening heeft volgens hem een ‘gigantische impact’ op energieslurpende zwembaden. “De prijzen zijn drie tot vier keer zo hoog als normaal. De meeste baden hebben tweejarige contracten, een deel daarvan loopt dit jaar af.”

Zwembadbaas Koopman wijst naar de open verbinding met het buitenbad. De dampen komen van het water, dat ongeveer 31 graden is. “Dit soort dingen kost veel energie.” Iets verderop ligt Erik van ’t Oever op zijn bedje bij de sauna. Voor hem staat een thermoskan koffie. Het zwembadwater een graadje lager? “Ik heb er niet zo veel problemen mee, maar voor ouderen kan het wel een probleem zijn.”

Duurdere kaartjes om de begroting in tijden van hoge gasprijzen sluitend te krijgen? “Onwenselijk”, vindt Marieke Gerritse van zwembond KNZB. “Zwemmen is gemeengoed in Nederland, voor iedereen. Ook voor bezoekers met een kleine portemonnee.”

Zwembaden hebben het moeilijk

De KNZB maakt zich grote zorgen over de toekomst van het zwembad. In Nederland zijn 1900 zwembaden, waarvan er 625 in eigendom zijn van een gemeente of erdoor gesubsidieerd worden. Niet alleen de energieprijzen, ook het teruglopende bezoek, concurrentie en schoolzwemmen dat op veel plekken is afgeschaft vormen een bedreiging.

Volgens Gerritse is ook de zwemmer veranderd. “De afgelopen twintig jaar is er op sportgebied veel meer aanbod bijgekomen. Je moet in deze tijd als exploitant beter je best doen.” Daarnaast heeft de coronaperiode haar sporen nagelaten, en zijn zwembaden volgens Gerritse erg behoudend. De tijd dat de bezoekers vanzelf kwamen is voorbij. “Zwembaden moeten onderzoeken wat de zwemmer wil. Dat vergt een andere manier van denken.”

In zwembad De Veldkamp in Wezep is het na de coronaperiode nog rustig. Beeld Herman Engbers

Verduurzamen belangrijk, maar lastig

Om de kosten te beteugelen is verduurzamen een must. Het geluk van het zwembad in Wezep: het gebruikt de warmte van het afvalwater, afkomstig van de nabijgelegen aardappelfabriek. Daardoor is het gasverbruik teruggebracht van 200.000 naar 70.000 kuub per jaar. Die verduurzaming is een luxe die veel andere oude baden niet hebben, weet William Finders. Hij is regiomanager van Sportfondsen, dat naast het zwembad in Wezep nog 150 zwembaden vertegenwoordigt. “Toch worden geregeld nieuwe zwembaden gebouwd, maar vaak zonder glijbaan en kreek. Het is minder spectaculair.”

Zwembadmanager Molenaar dubt over kostenbesparende maatregelen. “Misschien alleen de watertemperatuur van het wedstrijdbad verlagen, fanatieke zwemmers vinden het toch al snel te warm”, denkt ze. “Van de entreeprijs (nu 5,90 euro, red.) blijven we in ieder geval af. Voorlopig althans, ik heb natuurlijk geen glazen bol.”

Sportfondsen vangt bot bij rechter om gasprijs Sportfondsen, de grootste speler op het gebied van zwembadexploitatie, is onlangs tevergeefs naar de rechter gestapt vanwege een conflict met gasleverancier Total. Sportfondsen nam recent dertig zwembaden over van een ander bedrijf, en wil die baden toevoegen aan het bestaande gascontract met Total. “Een bijna verdrievoudiging van de gasrekening is voor zwembaden niet langdurig op te brengen”, schrijft Sportfondsen. De gasleverancier vindt dit ‘onredelijk’ vanwege de torenhoge gasprijzen. De rechter oordeelde dat er geen sprake is van spoedeisend belang en verwijst naar een bodemprocedure.

