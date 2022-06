Veel zorgpersoneel en zestigplussers laten zich niet opnieuw vaccineren. Is dat erg?

Wat is er aan de hand?



Veel zorgmedewerkers hebben geen boosterprik gehad, heeft het RIVM woensdag laten weten. De covid-boostergraad in de zorgsector is met 61 procent een stuk lager dan de opkomst voor de eerste prik, die 83 procent van de zorgmedewerkers kreeg. Minister Kuipers van volksgezondheid maakt zich ondertussen zorgen over het aantal zestigplussers dat komt opdagen voor hun tweede booster, ook wel de herhaalprik genoemd. Zestig- tot 69-jarigen kunnen vanaf deze week – opnieuw – een uitnodiging verwachten.

Hoe zat het ook alweer met die boosters?



Begin 2021 begon de coronavaccinatie en rond de zomer had het grootste deel van de Nederlanders één of twee prikken gehad. In het geval van het Janssenvaccin was één prik voldoende, voor alle andere vaccins waren er twee doses nodig. Rond de jaarwisseling kwam daar de geadviseerde booster bovenop. Van alle volwassenen in Nederland heeft inmiddels 64 procent een boosterprik gehaald.

Dit voorjaar kregen zeventigplussers en later ook zestigplussers een uitnodiging voor een tweede booster – de herhaalprik. Hiervoor blijkt de opkomst nu laag te zijn. 46 procent van alle zestigplussers hebben deze gekregen. Met name de zestig- tot 69-jarigen laten het afweten. Van hen kwam slechts een derde opdagen, schrijft de Volkskrant. En dus is een groot deel van de ouderen onvoldoende beschermd tegen ziekenhuisopname.

Hoe komt dit?

Een deel van de Nederlanders is in de afgelopen tijd besmet met de omikronvariant van het coronavirus, en heeft nog geen booster kunnen halen, al verklaart dat gegeven niet alles, vermoedt infectioloog Chantal Bleeker. “Ik vrees dat meespeelt dat mensen denken dat corona voorbij is en dat omikron een milde variant is.” Maar dat klopt niet. “Deze virusvariant is op zichzelf niet mild maar maakt nu minder ziek omdat mensen via vaccinatie of via een opgelopen infectie tijdelijke immuniteit hebben opgebouwd”, aldus Bleeker.

Is dit erg?

Voor het eerst sinds 12 april werden er woensdag meer dan zesduizend positieve covidtests op een dag geregistreerd. Ook in ziekenhuizen lopen de besmettingsaantallen op, waardoor de bezetting van de verpleegafdelingen de laatste drie weken ongeveer verdubbeld is. In de Tweede Kamer groeit de zorg voor opnieuw een overbelasting van de ziekenhuizen. Minister Kuipers is daar vooralsnog niet bang voor, omdat de omikronvariant niet leidt tot hoge opname-aantallen op de intensive care. Wel vreest de minister voor de gezondheid van de patiënten zelf. “De herhaalprik is voor zestigplussers buitengewoon relevant”, liet hij aan de Volkskrant weten. “De vaccinatiegraad is nu te laag.”

Voor zorgmedewerkers blijft, net zoals voor iedereen, de booster van belang volgens infectioloog Bleeker.

Moet ik me laten boosteren?



De booster is nodig om de immuniteit op peil te houden, zegt Bleeker. Die immuniteit is voor iedereen van belang, benadrukt de arts, maar ouderen lopen meer risico. “Hun immuniteit loopt sneller terug omdat hun immuunsysteem is verouderd en ze vaak al langer geleden gevaccineerd zijn. Zeker nu de besmettingen oplopen en de kans van besmetting toeneemt is de herhaalprik van belang.” Ook bij zorgmedewerkers bestaat de kans dat hun immuniteit is teruggelopen omdat zij al vroeg in de pandemie gevaccineerd werden.

Ben je zestigminner, werk je niet in de zorg en heb je geen medische indicatie? Dan is het nog even wachten op de herhaalprik. Het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft daarvoor nog geen groen licht gegeven.

