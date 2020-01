Veel vuur, maar geen grote problemen in Duindorp

Nieuwjaarsnacht is in Duindorp vrij rustig verlopen. De inwoners volgden niet altijd de letter van de wet, maar dat leidde niet tot grote schade of ongelukken.

Het was in Den Haag lang niet zo mistig als in het noorden van het land, maar ook in Duindorp zag men tijdens Oud en Nieuw soms geen hand voor ogen. Na middernacht laaiden tientallen zwart rokende vuurtjes op in de straten rond het centraal gelegen Tesselseplein, en hier en daar werd de wet met voeten getreden, hoewel ernstige ongeregeldheden uitbleven. Ondertussen was de sfeer onder de Duindorpers uitgesproken feestelijk.

Al ver voor het nieuwe jaar officieel begon, was er veel licht en lawaai in de veelbesproken Haagse wijk. Duindorp was op gehoor goed vindbaar deze Oudejaarsavond en de vuurkorven en vuurtonnen waren niet op de vingers van twee handen te tellen. Op veel plekken blijft die fik gematigd, maar in enkele gevallen reikten de vlammen hoger dan twee meter. Niet altijd greep de politie in.

Relatief rustig verlopen nacht

Vorig jaar veroorzaakten de vreugdevuren op het strand van Scheveningen en Duindorp een vonkenregen. De situatie was zo onveilig, dat de gemeente Den Haag besloot er geen toestemming meer voor te geven. Dat besluit leidde tot onvrede bij een deel van de Duindorpers. Het kwam tot schermutselingen tussen inwoners van de wijk en de politie; maandag nog werden agenten bekogeld met vuurwerk en stenen. Vergeleken met vorig jaar verliep de jaarwisseling nu rustig.

Het was duidelijk dat de autoriteiten deze Oudejaarsdag op het ergste waren voorbereid. Om half tien ’s avonds reed een colonne van ongeveer zes politiebusjes, een brandweerauto en enkele busjes van de Mobiele Eenheid (ME) Duindorp in. Met veel vertoon reden ze door de wijk, schijnbaar vooral om te hoog opgestoken vuren te doven en simpelweg om te laten zien aanwezig te zijn.

De inwoners van Duindorp zagen de lol ervan in. Terwijl de brandweer een te hoog opgestoken vuur op het Tesselseplein bluste, knoopten omstanders plagerig een praatje aan met ME’ers die de randen van het plein met geheven knuppels stonden te bewaken. “Willen jullie niet een biertje van ons?” zeiden ze. De ME reageerde ontspannen op commentaren tijdens het blussen van een ander vuur in de Tholensestraat langs de oostgrens van de wijk. “Wij willen ook gewoon een gezellig Oud en Nieuw, zonder incidenten”, zei een lid van de oproerpolitie ontwapenend.

Incidenten waren er wel, maar minder ernstig dan vorig jaar. Aan weerskanten van de bushalte Nieboerweg lieten vier jongeren met capuchon rond elf uur de prullenbakken ontploffen met knalvuurwerk, in de Pluvierstraat stond na middernacht een fiets of brommer in lichterlaaie, en op drie verschillende plekken zijn lantaarnpalen volledig of bijna uit de grond getrokken. Twee vrouwen klommen op een schuin hangende lantaarnpaal alsof zij een paard bestegen, een man pakte glimlachend zijn telefoon voor een foto.

Politieagenten sluiten op Oudejaarsavond Duindorp af voor verkeer en verslaggevers. Beeld ANP

Vroeg op de avond sloot de politie de toegangsweg naar Duindorp. Verkeer en journalisten werden niet meer toegelaten. Daartoe stond een bus van de ME dwars over de straat. De al aanwezige verslaggevers merkten er niets van.

Veel bewoners bleven binnen

Tussen de feestende Duindorpers waren er geen problemen, zo leek het. In kleine en grotere groepen stonden zij voor hun huis bij een korf, vaak met een biertje of ander drankje in de hand. Kinderen stonden onrustig in de deuropeningen van de smalle huizen en renden af en toe de straat op, gooiden snel een rotje en sprintten dan weer terug.

Toch deelde niet iedereen buiten in de feestvreugde. In de smalle straten stonden veel bewoners met harde Nederlandstalige muziek aan voor de open deur van hun rijtjeshuis bij een vuurtje, maar in zeker de helft van de huizen flikkerde het licht van de tv door de gesloten gordijnen. Hier en daar gluurde een bewoner bezorgd naar buiten.

Hoewel de verzameling politiebusjes voor twaalf uur langzaam rondreed, waren er in de binnenstraten van Duindorp geen agenten meer te bekennen. Dat was ook niet nodig. Vlak voor middernacht stond de politie nog met zes man op het centrale plein ontspannen te praten met buurtbewoners, die soms handen tekort kwamen om hun vuurwerkarsenaal aan te slepen. Na twaalf uur werd op het plein vooral veel siervuurwerk afgestoken, tot tevredenheid van het publiek.

Weglopend van het plein en slalommend tussen de vreugdevuren, was een groep jongens en meisjes met rotjes in de hand in opperbeste stemming. Na iedere luide knal die het aantal toegestane vuurwerkdecibellen ruimschoots leek te overstijgen, riepen zij in koor en met overslaande stem: “Oorlog!”.

