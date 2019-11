Veel vragen op dag twee verhoren-Poch, maar lang niet alle antwoorden

Justitie kon het verzoek van de Argentijnen om het vliegschema van Transavia-piloot Julio Poch in 2009 niet weigeren. Dat verklaarde voormalig minister van justitie Ernst Hirsch ­Ballin dinsdag bij de rechter-commissaris.

Nederland zet zich internationaal in voor de opsporing van misdrijven tegen de menselijkheid. Dat betekent dat als een ander land in het kader van zo’n onderzoek om informatie vraagt, die in principe wordt verstrekt, aldus Hirsch Ballin. Oók als het om gegevens over Nederlandse staatsburgers gaat.

De oud-minister sprak onder ede in het kader van een rechtszaak die Poch aan wil spannen tegen de Nederlandse staat. De voormalig piloot vermoedt onzuivere politieke motieven waardoor hij koste wat kost in Argentinië moest belanden. In zijn geboorteland stond Poch, die ook een Nederlands paspoort heeft, terecht voor vermeende betrokkenheid bij dodenvluchten tijdens het regime van Jorge Videla, eind jaren zeventig. ­Tegenstanders werden destijds uit vliegtuigen in zee gegooid.

Uiteindelijk zat Poch acht jaar in een Argentijnse cel te wachten op zijn vrijspraak in 2017. Nu wil hij vijf ­miljoen euro schadevergoeding van Nederland.

Dat het doorgeven van de plek waar Poch zich zou bevinden, betekende dat hij in Spanje werd gearresteerd en uitgeleverd kon worden aan Argentinië, was volgens Hirsch Ballin geen reden het vliegschema niet door te sturen. Dat Nederland destijds zelf geen onderdanen uitleverde aan het Zuid-Amerikaanse land, veranderde daar niets aan.

Na twee dagen verhoren is het de vraag of Poch en zijn advocaten de informatie hebben waar zij naar op zoek zijn. Zei voormalig Transavia-topman Michiel Meijer maandag nog dat hij van het Openbaar Ministerie hoorde dat er sprake was van ‘hogere belangen’ en dat hij de indruk kreeg dat daarmee het Koninklijk Huis bedoeld werd (de vader van Máxima was onderminister van landbouw in het Videla-regime), Guus Schram, destijds teamleider bij het OM, sprak die suggestie van Meijer tegen. Als hij woorden als ‘hogere belangen’ al zou hebben gebruikt, dan doelde hij waarschijnlijk op het commerciële belang van Transavia dat een strafrechtelijk onderzoek niet in de weg zou kunnen staan. Volgens Schram ging zijn gesprek met Meijer in 2010 vooral over diens zorgen om imagoschade voor Transavia door Pochs arrestatie.

Ook Hirsch Ballin bevestigde de aanwezigheid van hogere belangen niet. Volgens de oud-minister, die tijdens de ondervraging in de rechtbank heel precies zijn woorden leek te kiezen, had hij in eerste instantie bedenkingen bij het voornemen van het OM om het Argentijnse informatieverzoek in te willigen, omdat duidelijk was dat de piloot dan via een omweg zou worden uitgeleverd. De OM-top wist hem ervan te overtuigen dat er geen andere optie was.

Op veel vragen van Poch en zijn advocaat Geert-Jan Knoops moest Hirsch Ballin, net als Schram, een definitief antwoord schuldig blijven. “Daar heb ik geen herinnering aan”, zei Hirsch Ballin vaak. Bijvoorbeeld op de vraag of hij wist dat het Nederlandse OM, dat zelf ook onderzoek had gedaan naar Pochs verleden, al in een eerder stadium tot de conclusie was gekomen dat er weinig bewijs lag. Of bij vragen over vermeende contacten tussen Nederlandse en Argentijnse ministers over Poch.

Later volgen nog meer openbare verhoren. Onder meer van de oud-president van de Argentijnse Kamer van Koophandel.

