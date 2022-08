Veel tijd met je kind kunnen doorbrengen blijft ondanks nieuw ouderschapsverlof een privilege

Voor David Graus (37) komt de uitbreiding van de regeling ouderschapsverlof net op tijd. Vanaf deze dinsdag hebben ouders recht op negen weken betaald ouderschapsverlof, mits zij deze weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Zijn zoontje Eli is inmiddels al 11 maanden oud.

Graus en zijn vriendin nemen daarom op deze eerste dag van de nieuwe regeling direct vijf weken vrij om extra tijd door te kunnen brengen met hun zoon. Ondertussen betaalt het UWV 70 procent van hun salaris door.

Rolverdeling

De nieuwe verlofregeling moet ouders meer tijd geven om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Dat is volgens Marjet Winsemius, directeur van Stichting Werkende Ouders, belangrijk, omdat ouders het krijgen van een kind vaak onderschatten. “Stellen denken vaak dat het leven gewoon doorgaat zoals altijd, maar dat is niet zo.”

Veel ouders denken daarom van te voren onvoldoende na over een onderlinge taakverdeling, ziet Winsemius. “Dat kan leiden tot stress en discussie.” Daarbij kreeg lange tijd alleen de vrouw 10 weken verlof na de bevalling. “Zo leerde vooral de moeder om snel een luier te verwisselen. Dat heeft invloed op de uiteindelijke rolverdeling”, stelt de directeur.

De afgelopen decennia is die traditionele rolverdeling, waarbij de vrouw zorgt voor de kinderen en de man aan het werk gaat, nauwelijks veranderd. Samen met andere maatregelen van het kabinet, zoals goedkopere kinderopvang, biedt de uitbreiding van het ouderschapsverlof een mogelijkheid om de traditionele patronen te doorbreken.

Ouderschapsverlof blijft privilege

Graus en zijn vriendin wisten al voor de geboorte van hun zoon dat ze een even grote rol wilden spelen bij de opvoeding. “Door tijd vrij te nemen, dwing je jezelf echt om een rol in de opvoeding te pakken”, legt hij uit. Eerder dit jaar kon Graus met behulp van de aanvullende geboorteverlof regeling ook al een maand vrij nemen. “Een van de heerlijkste periodes uit mijn leven”, blikt Graus terug.

Toch beseft Graus dat het een privilege is dat hij een tijd kan overbruggen met een lager inkomen. Voor veel gezinnen is dit niet het geval. Dat is dan ook de veelgehoorde kritiek op de nieuwe regeling: verlof opnemen blijft voor veel ouders onbetaalbaar.

Ook uit eerder onderzoek van het CBS blijkt dat zowel mannen als vrouwen geen verlof opnemen, terwijl daar wel behoefte aan was, omdat de vergoeding te laag was of omdat het financieel niet haalbaar was. Uit dat onderzoek blijkt ook dat vrouwen het afgelopen jaar relatief vaker ouderschapsverlof opnamen dan mannen. Tegelijkertijd heeft een relatief grotere groep mannen geen verlof opgenomen, terwijl zij daar wel behoefte aan hadden.

Slecht een eerste stap in de goede richting

Ook ondernemers blijken geen aanspraak te kunnen maken op de ouderschapsverlofregeling. Dat vindt Margreet Drijvers, directeur van het Platform Zelfstandig Ondernemers, lastig te begrijpen: “De regeling wordt medegefinancierd door alle werkende ouders, dus ook zelfstandig ondernemers.”

Ook Winsemius vindt het zorgelijk dat het kabinet geen rekening houdt met zzp’ers. “Er wordt te makkelijk gedacht dat eigen ondernemers dan maar opdrachten moeten weigeren.” Die gedachte kan volgens Winsemius ten koste gaan van de belangen van het kind. Zolang bepaalde groepen worden uitgesloten, ziet ze de regeling slechts als een eerste stap in de goede richting.

