Veel oranje, bitterballen en bier: zo kijkt Nederland naar het EK

Thuis op de loungebank

De juichcape van de supermarkt op de hoek hangt bij Marcel Pietersen (44) om de schouders. De kinderen van 11 en 6 rennen er trouwens ook graag mee door het huis. Want het is Oranje boven alles hier. De hoekwoning in de Tilburgse Sevenhoekstraat, inclusief de buitenruimte, is een oranje enclave in een verder nauwelijks versierde buurt.

In de achtertuin is het zondagavond te doen. Daar kijken Pietersen, een vriend, mogelijk ouders en eventuele anderen die willen aansluiten hoe Nederland van Oekraïne gaat winnen. Daarover geen twijfel. Buitenkoelkast binnen handbereik, de televisie op een tafeltje en lekker hangen in de loungebank: beter dan in de horeca ‘waar je tegenwoordig 4 euro voor een pilsje betaalt’. “Ik heb nog gevraagd wat het kost om echt een grote televisie te huren. Dat werd te gek. Vroeger deed iedereen in de straat mee en keken we met z’n allen voor ons huis. Er zijn nu wat oudere mensen komen wonen. Die zijn minder uitbundig.”

Marcel Pietersen inspecteert het vlaggenkoord, dat door een passerende vrachtauto werd stukgereden. Beeld Ton Toemen

Zijn vrouw Valesca kijkt zondag niet mee. Zij heeft zichzelf 23 jaar geleden iets beloofd. Lichtelijk beschaamd vertelt ze over de verloren halve finale van het WK in 1998, toen ze huilend voor de televisie zat. “Waar ben ik nou mee bezig, dacht ik later. Mijn vader zei dat hij dat dus al zijn hele leven meemaakte. Leuke toernooien, maar uiteindelijk verliest Nederland altijd een keer. Toen heb ik gezworen om nooit meer naar voetbal te kijken.”

Maar Pietersen denkt anders: er komt een dag ... En waarom zou die niet dit jaar komen? Dat hij de flauwste niet is, bewees hij donderdag al toen de Sevenhoekstraat bezoek kreeg van een iets te hoge vrachtwagen. Het resultaat: alle vlaggenlijntjes aan gort. Een uur later hingen er nieuwe, maar dan een stukje hoger. Want zo is het, niemand tornt aan zijn privéstadionnetje.

Wat mag wel en niet tijdens het EK-kijken? De huidige coronamaatregelen gelden ook tijdens het EK. Dat betekent dat u thuis, op straat en in de horeca maar met vier personen bij elkaar mag zitten om het EK te kijken. In de horeca wordt wel de uitzondering gemaakt voor groepen die uit hetzelfde huishouden komen en voor kinderen onder de 12 jaar. Zowel binnen als buiten geldt: anderhalve meter afstand en geen grote schermen dit jaar. De horeca gaat om 22.00 uur dicht. Maar misschien wel de grootste coronahindernis voor het EK: Het wordt nog steeds afgeraden om buitenshuis met meerdere mensen te zingen of te schreeuwen.

In de kroeg

Bij Bar Club 188, sinds 1974 in handen van de familie Schenkeveld en het dorpscafé van het Haagse Bezuidenhout, zal de EK-chaos wat minder zijn dan voorgaande jaren. Eigenaar Nikki (32) heeft dit weekend tóch samen met verloofde Karin (27), die doorgaans in de keuken van de kroeg staat, de oranje slingers uit de kast getrokken. “Met corona is het toch anders, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, hè”, zegt zij lachend.

De kroeg ademt aan alle kanten voetbal. Voetbalfoto’s, -shirts, en -sjaals van Oranje en een regenboog aan sjaals van Nederlandse voetbalclubs; op de muren is geen centimeter meer vrij. Buiten bedekt de klassieke Nederlandse vlag de voorgevel van het huis van ouders en oud-eigenaren Nico (75) en Petra (57), die nog steeds graag achter de bar staan.

De familie Schenkeveld kijkt er naar uit weer EK gasten te ontvangen, hoewel het er wel minder zijn dan voorheen. Beeld Werry Crone

De tafels blijven dit jaar staan en de barkrukken staan netjes in met tape afgezette vakjes. De wedstrijd kunnen de gasten kijken vanaf hun eigen telefoon of tablet. “Wij zorgen voor genoeg stopcontacten en een goed wifi-netwerk, dat moet maar zo. Een gratis tapbiertje bij ieder Nederlands doelpunt is vanzelfsprekend. Zoals vanouds.”

Normaal is de kroegfamilie met 25 man al twee of drie weken voor de start van een eindtoernooi bezig met versieren, nu is het in een weekendje gedaan met zijn tweetjes. “Dan gingen de tafels de zaak uit en achterin werd de biljarttafel aan de kant geschoven. Daar, waar ook de beamer hangt, werden krukken en bierkratten neergezet zodat de eerste lichting gasten kon zitten. Daarna werd het proppen.”

De versieringen zijn minder uitbundig zijn dan voorgaande jaren, maar de dorpskroeg in de grote stad kleurt nog steeds oranje. Beeld Werry Crone

Zeker 150 man konden andere jaren in de zaak, nu nog geen 50. Vaste gast Berto komt al dertig jaar bij de kroeg om voetbal te kijken, maar zal deze keer toch bij een vriend zitten: “Ik heb wel beloofd dat ik de hele tijd aan ze zal denken, maar als de kroeg om tien uur dicht moet, kun je maar de helft van de wedstrijd kijken. Dat is geen doen.”

Met de hele buurt

Voor zijn raam liggen wuppies, de gevel is bedekt met het spandoek ‘Holland House’ en op de stoep staat een oranje partytent. Zelfs de huizen in de Almelose Vinkenstraat kleuren oranje. “Onder die tent op de stoep zet ik dan mijn tv neer zondag. Het wordt gekkenhuis in de straat”, glundert Gerrit Agterbosch (57). Hij loopt als een cowboy met zijn cape, hoed en EK-shirt uit 1988 door de wijk. “Ik mis alleen mijn pistool nog, buurmannetje!”, grapt hij op straat. Zijn trots is een zwaailicht dat aan de tent is bevestigd. “Als Nederland scoort, gaat het licht aan. Mooi, man.”

De volkswijk in Almelo is omgeturnd tot oranje enclave. Al weken voordat er een EK of WK begint, zijn de buurtbewoners onder leiding van voetbalopperhoofd Agterbosch in touw. De initiator achter de massale versiering van de straat begon er 36 jaar geleden mee. “Het is inmiddels wat uit de hand gelopen”, moet hij bekennen. “In een echte volksbuurt helpen we elkaar en doen we veel samen. Dit jaar leeft Oranje nog meer dan anders, we hebben er langer op moeten wachten.”

Gerrit Agterbosch is de initiator achter de massale feestvreugde in de Vinkenstraat in Almelo. Beeld Herman Engbers

Kilometers aan vlaggetjes, ballonnen en spandoeken zijn ingekocht. “Er is bij de Action-winkels in de regio niets meer te krijgen”, verzekert hij. Zijn buurvrouw Jansje Metz (39) staat even verderop in de deuropening. Ze was verantwoordelijk voor het ophalen van de financiële bijdragen voor het versierpotje. “Buurmannetje heeft ons allemaal aangestoken.” Bijna 300 euro is dit jaar ingezameld. “Iedereen doet mee, we zijn een grote familie.”

En dus gaat vanaf zondag het dak eraf. Om alvast in de sfeer te komen, deelt buurman Michel Wijnands (49) oranje shirts uit. Hij wijst naar een houdertje voor twee batterijen. “Het logo van de Nederlandse vlag op het shirt geeft zelfs licht”, vertelt Wijnands. Hij moet bekennen ook te zijn aangestoken door buurman Agterbosch. “Ik heb eigenlijk niet zoveel met voetbal, maar als je hier woont, moet je wel. Er is geen ontsnappen aan.”

