Veel Nederlandse jongens vinden menstruatie vies en willen er niets over weten: ‘Het is een blinde vlek’

Ruim één op de drie Nederlandse jongens vindt menstruatie vies. Dat blijkt uit onderzoek dat Plan International heeft uitgevoerd onder ruim vierduizend mannen tussen 15 en 24 jaar in Nederland en in Brazilië, Indonesië en Oeganda. In Nederland ondervroeg de non-profitorganisatie ongeveer duizend jongens.

Ruim 90 procent van de Nederlandse jongens beseft dat menstruatie een natuurlijk fenomeen is. Tegelijkertijd denkt bijna een kwart dat ongesteldheid walgelijk is, 37 procent vindt meisjes die ongesteld zijn stinken en bijna 30 procent beschouwd menstruatie als ‘beschamend’. Van de jongens zou ook ruim 30 procent het liefst zien dat meisjes niet over hun cyclus praten.

Dat is niet het enige: 40 procent van de jongens vindt het vreemd als meisjes, als ze bijvoorbeeld naar de wc gaan, met maandverband of tampons rondlopen. En 38 procent vindt het ook raar als vrouwen openlijk menstruatieproducten kopen. Daar komt nog bij dat zo’n 65 procent weleens een man een vervelende opmerking heeft horen maken over menstruatie. Van die opmerkingen werd een kwart door mannelijke docenten gemaakt.

Nederlandse jongens weten het minst over menstruatie

Het meest opvallend vindt Mascha Singeling van Plan International dat Nederlandse jongens minder kennis hebben over menstruatie dan jongens uit de andere onderzochte landen. Dat niet alleen: ze willen er ook het minst over weten. “Ze zien het als een vrouwenprobleem”, zegt Singeling. “In Nederland denken we dat we al klaar zijn met de emancipatie, maar we praten nooit over ongesteldheid. Het is een blinde vlek geworden.” Dat in tegenstelling tot landen als Oeganda, waar actief campagne wordt gevoerd om menstruatie bespreekbaar te maken.

Het moge duidelijk zijn dat het nog niet goed gesteld is met het taboe rondom menstruatie in Nederland. Daar is Jens van Tricht, oprichter van Emancipator, een platform dat zich richt op de emancipatie van jongens, niet verbaasd over. “We leven in een patriarchale seksistische samenleving,” zegt hij. “Meisjes mogen zich tegenwoordig wel aanpassen aan de mannenwereld, maar andersom leren jongens niet om zogenaamde vrouwelijke eigenschappen te accepteren.”

Ook meisjes schamen zich

Het heeft volgens de feminist te maken met hoe mannen naar vrouwenlichamen kijken: of ze worden extreem geseksualiseerd, of ze zijn zondig en vies. “Het is eigenlijk nooit goed.” Maar ook vrouwen schamen zich voor menstruatie, zegt Van Tricht. Dat wordt bevestigd door een eerder onderzoek van Plan International: als ze ongesteld zijn voelt bijna de helft van de Nederlandse vrouwen zich vies. Een kwart praat er niet over en 40 procent heeft weleens school of werk gemist wegens ongesteldheid.

En dat is problematisch, zegt Singeling. “Als je als pubermeisje een vervelende opmerking krijgt over dat je bent doorgelekt, dan gaat je eigenwaarde omlaag. Sommige meisjes voelen zich daardoor niet meer veilig op school. Dat veel vrouwen zich een week per maand niet comfortabel voelen is eigenlijk te gek voor woorden.”

