Veel middelbare scholen blijven maandag toch nog dicht

De volledige heropening werd vorige week aangekondigd. Demissionair onderwijsminister Arie Slob acht de heropening verantwoord door de dalende coronacijfers. Leerlingen en leraren zouden wel twee keer per week een coronazelftest moeten doen om eventuele virusverspreiding tegen te gaan. Alle scholen hebben daarvoor van het ministerie zelftestkits ontvangen.

Daar zit ook direct het heikele punt voor de meeste scholengemeenschappen: directeuren weten niet hoe zij in een week tijd de organisatie van de zelftests moeten optuigen én roosters en klaslokalen moeten omgooien: momenteel krijgen de meeste scholieren nog maar een paar dagen per week fysiek les.

Scholenkoepel Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) stelt dat het gros van haar 23 scholen pas op 7 juni opengaat. Ook Nuovo, vijftien scholen in Utrecht, zegt dat maandag hooguit één school de deuren opent voor alle leerlingen. Datzelfde geldt voor Sovon in Noord-Holland, terwijl in het noorden van het land ook onzekerheid heerst over de heropening op maandag.

