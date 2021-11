Veel mentale problemen bij studenten, kabinet wil snel maatregelen

Op verzoek van het demissionaire kabinet lieten het RIVM, het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland afgelopen voorjaar een enquête rondgaan, midden in de derde coronagolf. Die werd door ruim 28.000 studenten ingevuld. Het is voor het eerst dat landelijk onderzoek is gedaan naar het welbevinden van studenten.

De helft geeft aan psychische klachten te hebben. Ruim driekwart van de studenten voelt zich eenzaam. Een groot deel daarvan, 80 procent, zegt dat de coronacrisis voor een belangrijk deel aan die eenzaamheid bijdraagt.

Ook geeft een kwart van de studenten aan in de vier weken voorafgaand aan de enquête af en toe of vaker de wens te hebben gehad dood te willen of levensmoe te zijn. Ze willen gaan slapen en nooit meer wakker worden.

Vier op tien studenten hebben slaapproblemen

Als slapen lukt. Want ook slaapproblemen komen geregeld voor: vier op de tien had er in de maand voor de enquête mee te maken. Niet zo vreemd, zeggen de onderzoekers, als je kijkt naar de stress die studenten ervaren: 62 procent zegt veel of heel veel stress te hebben.

Die wordt vooral veroorzaakt door de studie en door de ervaren prestatiedruk. Een ruime meerderheid van de deelnemende studenten zei meer stress te hebben door de coronacrisis en de maatregelen.

In een reactie op het onderzoek schrijft het demissionaire kabinet dat “met de grootste urgentie” in het hoger onderwijs een aanpak moet komen om studenten die te maken hebben met stress, prestatiedruk en eenzaamheid te begeleiden. Ook moet meer worden gedaan aan preventie en vroegsignalering van problemen. Het kabinet zegt daarover in gesprek te gaan met universiteiten, hogescholen en studenten zelf.

Meer dan een kwart drinkt overmatig

Paul Blokhuis, demissionair staatssecretaris van volksgezondheid, maakt zich ook zorgen over het middelengebruik onder studenten. Ook daar liet het kabinet onderzoek naar doen. 27 procent van de ondervraagde studenten is een overmatige of stevige drinker.

Een derde heeft het voorbije jaar een joint gerookt, en 13 procent xtc geslikt. Het middelgebruik in combinatie met de problemen rond de mentale gezondheid van studenten, is reden om in actie te komen, aldus Blokhuis.

Volgens het onderzoek voelen studenten die veel alcohol drinken of regelmatig een xtc-pil slikken zich niet slechter. Bij het gebruik van cannabis is er wel een verband met een slechter mentaal welbevinden. Er is daarom meer onderzoek nodig naar de motieven van studenten om te blowen, vinden de onderzoekers.

Ook studievertraging heeft een negatief effect op de gesteldheid van studenten, al is het effect daarvan klein. Daarnaast speelt financiële stress over de studieschuld mogelijk een (kleine) rol bij de studenten die zich slecht voelen.

