Veel kinderen gaan nooit naar de tandarts, maar hoe los je dat op?

In een brandbrief aan minister Bruno Bruins vragen tandartsen aandacht voor zo’n 600.000 kinderen die niet of nauwelijks een tandarts bezoeken. De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) wil dat de minister verzekeraars aanspoort om ouders van kinderen die geen tandarts bezoeken een brief te schrijven. Nu zouden zorgverzekeraars kinderen ‘in de kou laten staan’.

Volgens vicevoorzitter Ravin Raktoe van de ANT staan zorgverzekeraars uit financiële overwegingen niet te springen om ouders aan te schrijven. Tandartsbezoeken van kinderen zijn voor de verzekeraar namelijk niet kosteloos. Verzekeraars zouden tegen hem gezegd hebben dat het niet aan hen is om patiënten naar zorg te leiden.

De brandbrief roept veel onrust op. Het feit dat zoveel kinderen niet naar de tandarts gaan, is voor verschillende Kamerleden aanleiding om vragen te stellen aan de minister. Zo twittert Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) dat ouders actief moeten worden benaderd en noemt Joba van den Berg (CDA) de cijfers ‘zorgelijk’.

Voorkomen is beter dan genezen

Zorgverzekeraars voelen zich aangevallen door de brandbrief. Volgens branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland wordt door de tandartsen onterecht de suggestie gewekt dat zij geen inspanning willen doen om kinderen in de tandartsstoel te krijgen. “We erkennen dat er een probleem is en kinderen en vooral ook tieners niet naar de tandarts gaan. Maar vanwege privacywetgeving kunnen we niet zomaar mensen aanschrijven”, aldus een woordvoerder.

Het belangrijkste obstakel is volgens tandartsen dat ouders denken dat periodieke controles voor kinderen geld kosten, zoals dat bij volwassenen het geval is. Dat is niet zo. Vanwege het belang ervan valt mondzorg voor kinderen onder de 18 onder de basiszorg en is dus kosteloos. Het gezegde voorkomen is beter dan genezen geldt namelijk bij uitstek voor klachten aan het gebit.

De snelste oplossing is volgens tandartsen het aanschrijven van mensen die geen tandartskosten declareren voor hun kind. Door in de brief te wijzen op het feit dat tandartszorg gratis is voor kinderen, zouden veel meer ouders hun kind naar de tandarts sturen. Een proef van verzekeraar DSW in Schiedam bleek succesvol: bijna de helft van de ouders ging na het ontvangen van de brief met hun kind naar de tandarts.

Zorgbelang boven persoonsgegevens

Maar volgens zorgverzekeraars staat de vorig jaar van kracht geworden privacywet AVG het sturen van een brief in de weg. Een woordvoerder van zorgverzekeraar CZ reageert nijdig op het nieuws. “Als we het mogen, sturen we die brief vandaag nog en dat weten de tandartsen ook”, zegt ze. “Dat betekent dat we op basis van declaratiegegevens groepen klanten gaan aanschrijven en dat kan niet. Juist aan die privacy wordt heel veel waarde gehecht.”

Verzekeraar VGZ sluit zich aan bij CZ. Beide benadrukken ze dat er veel wordt gedaan om kinderen en hun ouders te stimuleren wél naar de tandarts te gaan. “Een aanzienlijk deel van ons budget gaat daar naartoe”, aldus een woordvoerder van VGZ.

Hoe het dan kan dat DSW wel brieven heeft verstuurd? “We hebben het gewoon gedaan”, zegt een woordvoerder. “Dat schuurt misschien met de privacywet maar voor ons gaat het zorgbelang boven persoonsgegevens. En let wel: het gaat niet om gezondheidsgegevens.”

Branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland kan niet zoveel met die uitleg. “Andere leden worden er op aangekeken dat ze geen brief schrijven. Maar ze houden zich simpelweg aan de regels die we met elkaar bedacht hebben.”

Lees ook:

Waarom Nederland zo aantrekkelijk is voor buitenlandse tandartsen

Nederland heeft een groot tekort aan tandartsen. Dat wordt opgevuld door collega’s uit het buitenland. Recordhouder Zeeland krijgt er in april weer een Portugese tandarts bij. Ook groeit het aantal bedrijven dat in het buitenland tandartsen werft.