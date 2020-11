Veel besmettingen op werk, maar nog geen kantoor heeft de deuren moeten sluiten

De toon van premier Mark Rutte is dreigend tijdens de persconferentie op 28 september. Het coronavirus grijpt op dat moment al flink om zich heen. Thuiswerken is de norm, tenzij dat echt niet kan, aldus Rutte. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan het kantoor of de werkplek voor veertien dagen worden gesloten.

Inmiddels zijn er een kleine zes weken voorbij en raken er in Nederland steeds vaker mensen op hun werk besmet met het virus, blijkt uit cijfers die de GGD’s delen met het RIVM. Eind september was in 10 procent van de gevallen de werkplek de bron van een besmetting. Inmiddels is dat in 14,5 procent van de besmettingen het geval. Daarmee is de werkplek, na de privésfeer, verreweg de belangrijkste bron van besmettingen.

Toch blijft het sluiten van een kantoor of werkplek vooralsnog niet meer dan een dreigement. In Nederland werd vanwege een bronbesmetting nog geen kantoor of werkplek verplicht gesloten, blijkt uit een rondgang onder de 25 veiligheidsregio’s. Een paar regio’s hebben nog niet op de vraag van deze krant gereageerd, maar het lijkt erop dat een opgelegde sluiting van een fabriek of kantoor voor veiligheidsregio’s nog een brug te ver is. Waarom ze niet harder optreden tegen werksituaties waar het coronavirus zich verspreidt, is niet bekend.

Ongunstige ontwikkeling

De afgelopen week registreerden de GGD’s 3443 mensen die een coronabesmetting hadden opgelopen op het werk. Dit zijn er vermoedelijk nog meer omdat in nog geen 40 procent van de gevallen de ‘setting’ van de besmetting wordt achterhaald door de GGD. Het RIVM verwacht dat voor de onbekende gevallen eenzelfde besmettingspatroon geldt als voor de bekende. Nog een belangrijke disclaimer: sectoren als het onderwijs, de zorg of de horeca vallen buiten de cijfers, want die worden apart vermeld door het RIVM.

De verspreiding van het coronavirus via de werkplek is een doorn in het oog van het kabinet. Premier Rutte erkende afgelopen week tijdens de persconferentie waarin een nieuw maatregelenpakket werd aangekondigd, dat de cijfers over besmettingen op werk tegenvallen. En de ontwikkeling van deze cijfers is ongunstig, zei Rutte.

Het kabinet slaagt er, vergeleken met de eerste golf, minder goed in het thuiswerken te bevorderen. Mensen gaan nu vaker dan in maart en april naar hun werk, zei hoofd infectieziekten Aura Timen van het RIVM dinsdag nadat het instituut de weekcijfers over corona presenteerde. Ook de adviseurs van het kabinet in het Outbreak Management Team zijn ontevreden “omdat de indruk bestaat dat de herhaalde oproep om thuis te werken en niet langer op werklocaties in groepen bijeen te komen onvoldoende opgevolgd wordt”.

Crisisoverleg op vrijdag

Uit recent onderzoek van vakbond CNV onder 2500 leden kwam naar voren dat 16 procent van de leden gevraagd wordt om toch naar kantoor te komen, ondanks het feit dat ze prima kunnen thuiswerken. Dit zou vooral gebeuren op afdelingen zoals finance en marketing van sectoren waarin het andere personeel niet thuis kan werken, zoals de bouw, installatie of industrie.

Vrijdag vindt een crisisoverleg plaats tussen bonden, werkgevers en het kabinet. Het overleg stond voor maandag gepland maar is vanwege de urgentie naar voren gehaald. Woensdag zei Rutte dat het kabinet ‘zichtbare verbeteringen’ eist op het gebied van thuiswerken. Volgens de premier heeft het kabinet ‘instrumenten’ achter de hand om thuiswerken af te dwingen, maar voorbeelden wilde hij niet noemen in de aanloop naar het overleg van vrijdag. Mogelijk ligt de maatregel om een kantoor of werkplek twee weken te sluiten dan opnieuw op tafel.

