Veel belangstelling voor afscheid Peter R. de Vries in Carré

Iets eerder dan gepland zijn woensdagochtend de deuren van Koninklijk Theater Carré in Amsterdam opengegaan voor mensen die afscheid willen nemen van de doodgeschoten journalist Peter R. de Vries. Het plan was dat publiek woensdag vanaf 11.00 uur welkom was, maar rond 10.45 uur gingen de deuren al open.

Al sinds 07.00 uur verzamelen zich mensen die de overleden misdaadjournalist een laatste groet willen brengen. Inmiddels staan er honderden mensen in de wachtrij. De gemeente Amsterdam meldt op Twitter dat belangstellenden rekening moeten houden met een flinke wachttijd. Ook moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden, binnen en buiten. “Houd het afscheid zo kort mogelijk. Zo krijgt iedereen de kans een laatste eer te bewijzen”, aldus de gemeente.

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De wachtrij liep iets voor 11.00 uur door de Sarphatistraat, over de brug bij de Amstel. Er komen steeds meer mensen bij. Veel mensen zijn al vroeg gekomen omdat ze verwachtten dat het erg druk zou worden. Ook het weer speelt een rol. Verschillende mensen willen de voorspelde warmte voor zijn.

De gemeente houdt in de gaten hoe alles verloopt en hoe druk het wordt, vertelt een woordvoerder. De deuren sluiten volgens planning om 20.00 uur. Woensdag kan het publiek een laatste groet brengen aan de misdaadverslaggever, donderdag nemen familie, vrienden en collega’s met een besloten dienst in Koninklijk Theater Carré afscheid van de misdaadjournalist.

Indrukwekkend afscheid

Veel mensen komen huilend naar buiten, sommigen houden elkaar vast. Volgens een bezoeker leggen sommige mensen bloemen neer bij de witte kist, met daarop rode rozen, en soms ook kaarten. De kist is omgeven met bloemen, van onder anderen de familie van Tanja Groen, RTL Boulevard, de familie van Nicky Verstappen en het advocatenkantoor van de zoon van De Vries, Royce, aldus bezoekers. “Die kist, die rozen. Al die foto’s en een portret van hem. Echt heel erg indrukwekkend”, zegt een van hen.

“Mijn vader was een enorme fan van hem. Die zei: we moeten hier heen. Ik hoopte nog zo dat hij het zou overleven”, vertelt een andere bezoeker. “Maar toen kwam de mokerslag.” Volgens de bezoeker zette De Vries zich ontzettend in voor anderen. “Ik kende hem niet persoonlijk, maar zo voelt het wel.”

Een moeder en haar dochter geven aan dankbaar te zijn dat ze afscheid konden nemen van de overleden misdaadjournalist. “Het was erg indrukwekkend”, aldus de huilende moeder.

