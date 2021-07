Veel belangstelling voor afscheid Peter R. de Vries in Carré. ‘Hij was er voor iedereen’

Iets eerder dan gepland zijn woensdagochtend de deuren van Koninklijk Theater Carré in Amsterdam opengegaan voor mensen die afscheid willen nemen van de doodgeschoten journalist Peter R. de Vries. Het plan was dat publiek woensdag vanaf 11.00 uur welkom was, maar rond 10.45 uur gingen de deuren al open.

Al sinds 07.00 uur verzamelen zich mensen die de overleden misdaadjournalist een laatste groet willen brengen. Tegen elven staat de wachtrij tot aan De Nederlandse Bank. Er zijn mensen uit het hele land, en ook uit het buitenland afgereisd. Halverwege in de rij, bij de brug over de Amstel, staan de zeventigjarige Parijse advocaat Robin Sirven en zijn partner Aningsih. Zij zijn speciaal voor het herdenkingsmoment naar Nederland gekomen. Allebei dragen ze een zelfgemaakt wit t-shirt met een opdruk van een portret van Peter R. de Vries, en de quote ‘On bended knee is no way to be free’.

Met iets plechtigs in zijn stem begint Sirven te vertellen over de betekenis van de vermoorde journalist. Achter hen schuifelen mensen verder in de rij. “Ik heb zitten huilen achter de televisie toen ik het nieuws zag. Rechtvaardigheid”, dat was waar hij voor stond. “Hij maakte dat ook waar omdat hij net zo goed zaken aanpakte van mensen die geen geld hebben. Dat is iets waar ik als advocaat tegen op kijk, en waar we allemaal een voorbeeld aan kunnen nemen.”

Even verderop in de rij staat de 49-jarige Rotterdammer Orfeu Jacott en zijn familie. Zijn 11-jarige neefje Mitchel staat naast hem. “Hij was er voor iedereen, hij keek niet naar kleur - als je onrecht aangedaan wordt, wilde hij je helpen”, zegt Jacott, die in het dagelijks leven politieagent is. Mitchel valt hem bij: “Hij komt voor mensen op.”

Dat hij op zijn vrije dag naar Amsterdam is gekomen hiervoor is niet meer dan normaal, zegt Jacott. “Ik wil hem heel graag een laatste eer bewijzen.”

De gemeente Amsterdam meldt op Twitter dat belangstellenden rekening moeten houden met een flinke wachttijd. Ook moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden, zowel binnen als buiten. “Houd het afscheid zo kort mogelijk. Zo krijgt iedereen de kans een laatste eer te bewijzen”, aldus de gemeente.

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De wachtrij liep iets voor 11.00 uur door de Sarphatistraat, over de brug bij de Amstel. Er komen steeds meer mensen bij. Veel mensen zijn al vroeg gekomen omdat ze verwachtten dat het erg druk zou worden. Ook het weer speelt een rol. Verschillende mensen willen de voorspelde warmte voor zijn.

De gemeente houdt in de gaten hoe alles verloopt en hoe druk het wordt, vertelt een woordvoerder. De deuren sluiten volgens planning om 20.00 uur. Woensdag kan het publiek een laatste groet brengen aan de misdaadverslaggever, donderdag nemen familie, vrienden en collega’s met een besloten dienst in Koninklijk Theater Carré afscheid van de misdaadjournalist.

Indrukwekkend afscheid

Eenmaal binnen staan levensgrote portretten van Peter R. de Vries uitgestald in de hal. De 58-jarige Bea Sprengers, die met haar zoon Justin uit een dorp in Gelderland is afgereisd, laat even een strelende hand over een van de foto's gaan.

Als ze een foto ziet van Peter R. de Vries en het Ajax-t-shirt dat hij kreeg van de familie van de vermoorde elfjarige Nicky Verstappen, krijgt Sprengers het te kwaad.

Haar zoon slaat een arm om haar heen, en zo lopen ze samen verder naar binnen. Bij de kist, die is omgeven met talrijke rode rozen en grotere en kleinere boeketten, blijven ze even staan, stilzwijgend voor zich uit starend. Er zijn boeketten van de familie van Tanja Groen, collega's van RTL Boulevard, de familie van Nicky Verstappen en het advocatenkantoor van de zoon van De Vries, Royce.

Eenmaal weer buiten legt Sprengers, frommelend met een zakdoekje, uit wat haar zo raakte. “Ik weet nog dat hij in een interview zei, dat hij dat t-shirt tot aan zijn dood bij zich zou houden, als herinnering. Nou, dat klopt dus, tot aan zijn dood. Nu zinkt het wel in.”

Lees ook:

De R in zijn naam had net zo goed voor Rechtvaardigheid kunnen staan

Waardering kreeg Peter R. de Vries ook in justitiële kringen, al was hij niet direct geliefd in het opsporingsapparaat.