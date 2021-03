Vee beschermen tegen brand is volgens boeren en de minister te duur

Er zijn nauwelijks regels om het risico van brand in een stal vol dieren te beperken. Maatregelen die dieren bij brand een grotere overlevingskans geven, worden niet ingevoerd omdat ze volgens de agrarische sector te duur zijn. Dat stelt de Onderzoeksraad voor veiligheid.

De afgelopen acht jaar verbrandden ruim een miljoen dieren in hun stal. De Onderzoeksraad startte daarom in het najaar van 2019 een onderzoek: hoe kan worden voorkomen dat grote aantallen dieren bij stalbranden om het leven komen? Daar is vaker onderzoek naar gedaan. De overheid stelde in 2012 een commissie in om stalbranden ‘fors te verminderen’. Dat streven is mislukt, stelt de Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV); het aantal stalbranden is in die tijd juist toegenomen. Het gemiddeld aantal dieren per jaar dat omkomt bij stalbranden is tussen 2012 en 2020 ook toegenomen, en bij dodelijke stalbranden zijn gemiddeld ook steeds meer dieren tegelijk omgekomen.

Brandveiligheid ‘geen prioriteit’

De onderliggende oorzaak is volgens de OVV dat brandveiligheid geen prioriteit heeft en te duur gevonden wordt. De regering heeft de afgelopen jaren geen strengere wettelijke regels ingevoerd, stelt de OVV, omdat die “onvoldoende kosteneffectief worden geacht voor veehouders”. De agrarische sector en het ministerie van landbouw nemen het risico van een brand met voor dieren dodelijke afloop op de koop toe, aldus de onderzoeksraad: “Binnen de systematiek van de huidige regelgeving wordt het als een acceptabel risico beschouwd dat bij een stalbrand tot 130.000 stuks pluimvee of 7000 varkens omkomen”.

De stalbranden met de meeste dierlijke slachtoffers worden vaak veroorzaakt door defecte apparaten en kortsluiting. Een van de aanbevelingen van de OVV is daarom dat de technische ruimte van een stal een eigen compartiment heeft, dat is afgescheiden van de ruimte waar de dieren verblijven. Ook het dierenverblijf zou in afzonderlijke compartimenten moeten worden verdeeld, met een maximum aantal dieren. Ten slotte zouden stallen ieder jaar geïnspecteerd moeten worden op brandveiligheid. In de wet zou voor veehouders een verplichting moeten komen om dieren te beschermen tegen brand.

