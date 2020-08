Vechtpartij aan boord van KLM-toestel om mondkapje

Op de beelden is te zien hoe er rake klappen worden uitgedeeld in de cabine van het toestel. Een passagier zonder shirt lijkt de bron van de ongeregeldheden te zijn. Hij draagt geen mondkapje, terwijl dat verplicht is aan boord van KLM-toestellen.

Een woordvoerder van KLM bevestigde aan AT5 dat de vechtpartij heeft plaatsgevonden. Het toestel was op dat moment onderweg van Schiphol naar Ibiza. Hij zegt dat de aangehouden mannen geen Nederlanders zijn en op vlucht KL1495 onder invloed van alcohol in het vliegtuig zaten.

Op last van de gezagvoerder zijn ze in het vliegtuig in bedwang gehouden. “Passagiers hielpen daarbij”, aldus de KLM-woordvoerder. “Na landing op Ibiza hebben de Spaanse autoriteiten de twee mannen aangehouden.” De woordvoerder wil benadrukken dat de veiligheid niet in gevaar is geweest.

Bij het incident zijn geen mensen gewond geraakt.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9 — The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) 2 augustus 2020

Lees ook:

In het vliegtuig mag je wél dicht op elkaar zitten

Een eenduidig antwoord is er niet. Maar de Tweede Kamer, en vele anderen vragen zich af: waarom mogen passagiers in het vliegtuig wel heel dicht op elkaar zitten?