Gewapend met megafoons en met groene strepen schmink op hun wangen hangt een groepje scholieren rond op metrostation Leidschendam-Voorburg. Het is elf uur ’s ochtends en over twee uur begint de klimaatmars in Den Haag, de climax na een week van wereldwijde klimaatacties en de klimaattop in New York. De jongeren hebben gelopen van Wageningen naar Den Haag, in een ‘March for future’. De zestienjarige Lola is een van hen. Straks mag ze in Den Haag de demonstranten toespreken.

Ze vindt de doelen in het akkoord niet rigoureus genoeg. “We hebben geen tijd om tot 2050 te wachten. De komende tien jaar moeten we al drastische veranderingen doorvoeren.” Dat betekent bijvoorbeeld niet meer investeren in fossiele industrieën, ­biologisch gaan eten, en het openbaar vervoer goedkoper maken.

Het laatste stukje naar Den Haag legde de groep ze af met een elektrische fietstaxi, omringd door een handjevol supporters, waaronder Lola’s vader. Hij is vooral erg trots.

“Volgens mij leert ze heel veel in zo’n week, ook al is ze nu niet op school.”

Zelf is hij ook erg begaan met het milieu, hij protesteerde ooit tegen de effecten van zure regen. Of hij zijn dochter mogelijk beïnvloedt met zijn opvattingen? “Heb je ooit geprobeerd een zestienjarige te pushen? Dat gaat niet zomaar. Het is haar project, niet het mijne.”

Zenuwen

Nathan (14) en zijn klasgenootje Levi (13) leven zich uit door op elk bushokje en iedere lantaarnpaal een sticker van de klimaatstaking te plakken. Nathan begint over de speech van Greta Thunberg in New York. Die vond hij fel, maar terecht: “Haar boodschap is de waarheid en de waarheid is hard”.

Onderweg roepen de scholieren in de fietstaxi herhaaldelijk: “Vecht, vecht, vecht, onze toekomst is een recht!” Eenmaal aangekomen in Den Haag wordt de groep onthaald met gejuich. Spandoeken en kartonnen borden verkondigen leuzen als ‘Fossil fool’, ‘Act now or drown later’ en ‘Make love not CO2’. Een van de jongste betogers is een slapende peuter in een kinderwagen. Zijn vader loopt erachter en heeft een groot spandoek aan de wagen getapet.

Volgens de organisatie van de mars zijn er 25.000 actievoerders op de been. Achter het podium springt Lola op en neer van de zenuwen. Eenmaal op het podium spreekt ze over de krakende geluidsboxen: “Wij eisen een toekomst waar we naar kunnen uitkijken, en daar gaan we heel hard voor vechten.”

Dan marcheert de menigte ruim drie kilometer langs het Binnenhof en verschillende ministeries. Er wordt gesproken van 25.000 mensen. Dat is iets meer dan de helft van de 40.000 die de Klimaatmars op een zondag in maart liepen, maar gisteren moesten mensen vrij nemen om te demonstreren. Eerder liet vakbond FNV weten dat de Klimaatstaking niet als formele staking wordt erkend, omdat het geen geschil over arbeidsvoorwaarden is.

De vader van Lola staat vooraan in de menigte met een vlaggenstok met daarop een brandende wereldbol in zijn hand. Nog een laatste keer klinkt het protestlied, ditmaal begeleid door trommels: “Onze toekomst is een recht, vecht, vecht, vecht”.

