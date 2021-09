Vastleggen welke zorgmedewerker is gevaccineerd, is dat wel zo’n goed idee? ‘Wat als je straks wordt ontslagen?’

Na een flinke plensbui proef je de geurige boslucht bijna in je longen. Uit een van de ramen klinkt het monotone gezoem van een zuurstofapparaat.

Op Dekkerswald, in de bossen tussen Groesbeek en Nijmegen, zijn de afdelingen longziekten en longrevalidatie van het Radboudumc gevestigd, in een voormalig sanatorium voor tbc-patiënten. Hier worden longpatiënten met onder meer astma of COPD behandeld, en sinds de coronacrisis ook covid-patiënten.

Gevaccineerd, genezen of getest

“Als patiënt zeg ik: het is heel goed dat al het zorgpersoneel zich laat vaccineren”, zegt Joyce Booij, die anderhalf jaar geleden corona kreeg.

Ook hier wordt gesproken over de aankondiging van zorgminister Hugo de Jonge, die mogelijk wil maken dat zorginstellingen registreren welke medewerkers zich hebben laten vaccineren. Mogelijk moeten ze zelfs hun coronapas laten zien aan het begin van hun werkdag, om aan te tonen dat ze gevaccineerd, genezen of getest zijn.

Indirecte dwang

Werknemersorganisaties in de zorg zijn kritisch. Vakbond FNV noemt die registratie ‘indirecte dwang’, en beroepsorganisatie NU’91 is ‘onaangenaam verrast’. “Dat zijn medische gegevens”, stelt voorzitter Stella Salden. “Zorgmedewerkers moeten met dezelfde voorwaarden als andere mensen worden behandeld.”

In het statige gebouw van Dekkerswald aarzelt patiënte De Booij, die hier is voor revalidatie. “De mensen die hier werken, zien dagelijks met eigen ogen de gevolgen van corona. Maar ik snap ook dat ze hun bedenkingen hebben. Het is ieders recht om je wel of niet te laten vaccineren en wat gaat je werkgever vervolgens doen met zo’n registratie?”

Zelf werkt ze in de gehandicaptenzorg. Althans, totdat ze ziek werd. “Wat als je straks wordt ontslagen of geen nieuwe baan kunt vinden omdat je niet bent gevaccineerd? Dat lijkt me nogal wat. Om die reden vind ik zo’n registratie best ingewikkeld.”

‘Zolang er maar geen consequenties aan zijn verboden’

“Wel of niet vaccineren wordt hier gewoon besproken bij de koffieautomaat, daar doen we niet moeilijk over”, zegt Walter Croonen, teamleider bij de afdeling Longrevalidatie en bewegingstherapeut. “Het scheelt dat we met zo’n kwetsbare groep patiënten werken, vrijwel iedereen heeft zich laten vaccineren. Daarom is er misschien minder discussie over registratie. Zolang er maar geen consequenties aan zijn verbonden als je niet bent gevaccineerd.”

Of dat zo is, moet nog blijken. In Frankrijk mogen sinds woensdag niet-gevaccineerde zorgmedewerkers niet meer naar hun werk. Croonen is niet bang dat zoiets ook hier gaat gebeuren.

Vooralsnog wil zijn werkgever, het Radboudumc, niet zeggen of ze van plan zijn te gaan registreren als het kabinet dat mogelijk maakt. Een woordvoerder verwijst slechts naar de schriftelijke reactie van de koepel van academische ziekenhuizen, de NFU: “Er is een wet die zegt dat registratie van vaccinatie van zorgprofessionals niet hoeft. Wij volgen deze wet.” NFU volgt de politieke discussie ‘met belangstelling’.

Actiz, de koepel van verpleeghuizen, pleitte eerder wel voor meer inzicht in de vaccinatiegraad van het personeel. Maar zo ver als De Jonge, met zijn idee om de coronapas ook in de zorg te gebruiken, willen ze niet gaan.

Maatregelen op afdelingsniveau

“Het is niet zo dat wij op persoonlijk niveau willen weten wie wel of niet is gevaccineerd. Wij willen dit wel weten op afdelingsniveau. Dan kan je daar gericht maatregelen nemen”, zegt een woordvoerder. Volgens Actiz zou de bedrijfsarts dat kunnen bijhouden, en totaalcijfers of -percentages kunnen doorgeven.

In Groesbeek zucht revalidatiepatiënt Frans van Alphen. “We doen vaak zo ingewikkeld. Ik zou zeggen: registreer het gewoon en als iemand zich niet wil laten vaccineren, dan moet dat ook kunnen.”

Zijn fysiotherapeut Lieven de Zwart heeft geen moeite met zijn persoonlijke registratie. Of misschien toch wel een beetje? “Ik heb bewust voor dit werk met kwetsbare mensen gekozen en daarom heb ik me zeker laten vaccineren, zoals al mijn collega’s. Maar vaccinatie is iets wat een individu zelf zou moeten bepalen. In de samenleving is een groep die aanstoot neemt aan de vaccinatiekeuze van anderen. Zo’n registratie door je werkgever, maakt zo’n tweedeling mogelijk groter. Ik kan me indenken dat dit vervelende gevolgen heeft, als het negatief uitpakt op je werkzaamheden.”

