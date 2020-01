Vast met je kind in een lift vol rook

De entree van de flat is met houten platen dichtgetimmerd. Het vuur is gedoofd maar in de portiek hangt nog een indringende brandlucht. De bewoners kunnen alleen via een noodtrap naar hun eigen verdieping.

Emad Shammo tilt tassen met eten uit zijn auto, overgebleven van het oudejaarsfeest: “Ik woon zes hoog, dus dat is even sjouwen. Het zal wel een tijd duren voor de liften weer werken.”

Bij een brand in de portiek van deze flat in Arnhem zijn tijdens nieuwjaarsnacht een vader (39) en zijn 4-jarige zoontje omgekomen. De moeder en dochter (8) raakten zwaargewond. Twee jongens van 12 en 13 jaar uit de flat zijn aangehouden, verdacht van betrokkenheid bij brandstichting. Volgens omwonenden is de brand ontstaan door vuurwerk dat naar binnen is gekomen en een afgedankte bank in de portiek heeft geraakt.

Kortsluiting

Het getroffen gezin was op bezoek bij familie en woonde zelf niet in de flat aan het Gelderseplein. Toen ze met z’n vieren in de lift naar beneden gingen, woedde er op de begane grond brand waardoor kortsluiting ontstond. De lift viel stil en het gezin zat opgesloten. Vader, moeder zoon en dochter raakten buiten bewustzijn door de rook. De melding van de brand kwam even na 1 uur binnen. De brand was snel onder controle, maar reanimatie mocht voor vader en zoon niet meer baten.

“Vreselijk, je moet er niet aan denken”, zucht Shammo. “Dat je vastzit met je kinderen in een lift vol rook.” Toen Shammo ‘s nachts thuiskwam van een oudejaarsviering, zag hij veel mensen en hulpdiensten. Een deel van de portiekflat van negen hoog was ontruimd en bewoners mochten niet meer naar binnen. Gisteren kwamen de meeste bewoners weer thuis, de schade beperkte zich tot de liften en het trappenhuis.

Vivare

Bij de toegang tot het Gelderseplein staan informatieborden over het groot onderhoud dat woningcorporatie Vivare aan de portiekflats uitvoert. Verschillende medewerkers van Vivare lopen rond om met bewoners te praten over wat er is gebeurd en hen te vertellen hoe ze hun woning kunnen bereiken. Veel mensen blijven even buiten staan, wensen elkaar een gelukkig nieuwjaar, maar wel met tranen in hun ogen. Bij een hek voor het wooncomplex zijn een paar knuffels neergelegd.

Juist deze flat heeft al een flink deel van het groot onderhoud achter de rug. Shammo: “De woningen en balustrades zijn verbeterd. Alleen de entree en de liften moesten nog worden aangepakt.” Dat was trouwens wel nodig ook, zegt hij. “Onlangs moest mijn vrouw de alarmknop nog gebruiken omdat de lift bleef hangen. Het gebeurde regelmatig dat de liften het niet deden. En sinds een paar dagen stond er een afgedankt bankstel in het portiek van de flat. In combinatie met vuurwerk is het dan niet vreemd dat er brand ontstaat. Van mij mag vuurwerk verboden worden.”

Onvoorstelbaar en onmenselijk groot drama

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch noemde het gisteren in een reactie een “onvoorstelbaar en onmenselijk groot drama”. Marcouch sprak met bewoners van de flat, in de nieuwjaarsnacht en gisteravond op een door de gemeente en corporatie Vivare belegde bijeenkomst. “Mensen hebben de behoefte hun verdriet te delen. Maar er is ook veel woede, en de vraag of dit niet voorkomen had kunnen worden.”

De twee jongens die worden verdacht van betrokkenheid bij brandstichting, zijn herkend op beelden van een bewakingscamera. Zij zijn gisteren verhoord in het bijzijn van hun ouders en een advocaat.

