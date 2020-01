Vanwege de woningnood ziet Utrecht af van de bouw van drie windmolens in de polder

In de polders Rijnenburg en Reijerscop zou energie worden opgewekt voor bijna 100.000 Utrechters. Vorig voorjaar presenteerde de gemeente een concept dat ruim 200 hectare zonneweiden en elf windmolens besloeg. In het definitieve plan dat het Utrechtse college donderdag presenteerde, zijn drie van de windmolens geschrapt. Grondeigenaren en buurgemeenten zien liever woningbouw in de polders.

De 1000 hectare polderlandschap zijn al jaren het strijdtoneel van een worsteling die je in alle grote steden ziet. Een strijd om de schaarse ruimte die nodig is om de woningnood te bestrijden, maar die ook onontbeerlijk is om de duurzame energieopwekking op poten te krijgen. Eind vorige eeuw werden de polders bij de gemeente Utrecht gevoegd om er nieuwbouwwijken te bouwen. Bouwplannen voor huizen werden echter telkens uitgesteld.

Dus bleef er tijd en ruimte over om in de polders tijdelijk duurzame energie op te wekken. Aanvankelijk voor een periode van vijftien jaar, maar in de nieuwe plannen voor twintig jaar. Op zijn vroegst in 2022 staan er dus molens en panelen in de polders. Samen zullen die elektriciteit leveren aan ongeveer 82.000 Utrechtse huishoudens, een vijfde van alle stroom die de stad gebruikt.

Maar de roep om huizen is niet verstomd. Zowel de grondeigenaren als de buurgemeenten vonden dat er in het conceptplan te weinig aandacht was voor de grote behoefte aan woningen. “De grondeigenaren willen niet meewerken aan het energielandschap in het middengebied”, zegt de Utrechtse energiewethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks). Het resultaat is dat in het poldergebied tussen Nieuwegein en IJsselstein geen windmolens zullen verrijzen en in het noordelijke deel van de polders wel.

Eerst heel veel geld uittrekken voor openbaar vervoer

Daarmee komt de weg naar een nieuwe woonwijk in dat deel van Rijnenburg in theorie vrij. “Ja, er is nu een mogelijkheid om daar te bouwen”, zegt wethouder Klaas Verschuure (D66) die over de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente gaat. “Of dat ook mag, beslissen we pas later.”

Verschuure geeft toe dat Utrecht, de snelst groeiende stad van Nederland, kampt met een dringend woningtekort. Maar hij betwijfelt of Rijnenburg op de korte termijn een bijdrage kan leveren aan de oplossing daarvan. “Rijnenburg wordt vaak als een te makkelijke optie gezien.”

“Voordat we daar aan woningbouw kunnen denken, hebben we heel veel geld nodig om openbaar vervoer en andere manieren van ontsluiting aan te leggen”, zegt de wethouder. “We moeten eerst onderzoeken of het mogelijk is om de mensen daar van huis naar werk en weer terug laten komen. Als we geen spoor of tramrails kunnen aanleggen, kunnen we daar ook niet bouwen.”

