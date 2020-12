Vanwege de lockdown neemt trucker Jan eten mee voor een week

Van de premier moeten we zo veel mogelijk thuisblijven, maar voor de Rotterdamse Botlektunnel vormt zich een file. Een colonne van containertrucks wurmt zich naar de Europoort, een Bulgaarse bakwagen zet koers naar de Maasvlakte. Hier, aan de rand van het land, ligt een van Europa’s grootste parkeerplaatsen voor vrachtwagens, een immense plak asfalt op de voormalige zeebodem. Sinds een paar jaar is er een ‘plaza’ gevestigd, een onbemand tankstation met ernaast een restaurant dat oogt als de vertrekhal op een vliegveld. Voor beroepschauffeur en dagjesmens is hier ontbijt, lunch en diner te krijgen. Maar niet in tijden van corona – het restaurant is dicht.

“Ge mist het sociale contact”, zegt Jan Vandenabeele, die met zijn groene Man-truck staat te wachten op een container die naar Antwerpen moet. “Ieder eet nu in d’n camion.”

De sluiting van de horeca heeft een weinig zichtbaar neveneffect: beroepschauffeurs komen hun cabine niet meer uit. Zonder wegrestaurant geen bal gehakt, en ook geen douche of toilet. Op hun afleveradressen hoeven de chauffeurs op weinig begrip te rekenen. “Bij veel firma’s mag je niet op het toilet”, weet Vandenabeele.

Een schoon toilet voor iedereen

Vakbond FNV en beroepsorganisatie Transport & Logistiek Nederland brachten het lot van de rijders onder de aandacht van Cora van Nieuwenhuizen, minister van asfaltzaken. Een week geleden kwam ze poolshoogte nemen bij Maasvlakte Plaza. Met een oranje hesje over haar goudkleurige ski-jack liet ze zich informeren. Ze was ‘ontzettend geschrokken’, zei de minister, van wat chauffeurs onderweg zoal meemaken. Van harte steunde ze daarom de campagne ‘Een schoon toilet voor iedereen’.

Jan Vandenabeele (‘laat ons zeggen dat ik al dertig jaar rijd’) weet inmiddels precies waar en bij wie hij de wc mag gebruiken. En in de wegrestaurants, zegt hij, kwam hij wel voor een praatje maar niet voor zijn maaltijd. Eten voor een week heeft hij altijd bij zich. Op de treeplank van zijn cabine staat een blik sperziebonen. Op het matras, achter de stoelen van chauffeur en bijrijder, ligt een lege colafles. Aspirine in een nisje in het dashboard.

Hij heeft het geluk, zegt Jan, dat zijn truck beschikt over een kleine vriezer en een magnetron. “Mijn vrouw maakt de porties klaar en steekt ze in de diepvries.” Hij heeft net de middagkost op: spruitjes met een varkenslapje en patatten. Hij lacht zijn geelbruine tanden bloot en klopt op zijn buik. “Ik eet niet slecht hè? Ge ziet het.”

Uitzondering

Volgens vakbond FNV is de situatie voor beroepschauffeurs zo penibel dat voor hen de restaurants open moeten blijven. Maar terwijl minister Van Nieuwenhuizen nog rondhipte over de truckstop, zette haar directeur-generaal mobiliteit zich al aan een antwoordbrief aan de vakbond: ‘Dit vraagt om een uitzondering op de geldende horecasluiting, ik zie een dergelijke uitzondering niet als een passende oplossing’.

Jan Vandenabeele knikt. “Ge zult zien dat er dan plots zeer veel beroepschauffeurs zijn”, zegt hij. “Neen, als het voor anderen niet kan, dan voor ons ook niet. We moeten solidair zijn. We zijn allen potentiële klanten van dat virus.”

Trouw-verslaggever Emiel Hakkenes reist de komende weken door het land en peilt de stemming.

