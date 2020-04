Vandaag is de intelligente lockdown een maand van kracht. ‘Het kabinet heeft burgers onderschat’

Vandaag is de ‘intelligente lockdown’ precies een maand van kracht. De Nederlandse samenleving is door alle coronamaatregelen radicaal veranderd. Het kabinet heeft burgers onderschat, vindt sociaal psycholoog Tom Postmes. ‘De aanname was: onze maatschappij kan dit niet aan. Maar dat kan wel. Het kan zelfs heel goed.’

Het begon op 12 maart met zoveel mogelijk thuis werken en een verbod op bijeenkomsten van meer dan honderd mensen. Sindsdien ging Nederland steeds een stukje verder op slot. Scholen en kroegen moesten dicht, samen boodschappen doen is uit den boze en wie geen anderhalve meter afstand houdt, kan een boete van 400 euro verwachten.

Het is bijna ondenkbaar dat we ruim een maand geleden nog als sardientjes opeengepakt in de trein zaten, laat staan onze warme lichamen tegen elkaar drukten op een volle dansvloer. Inmiddels slalommen we om elkaar heen in het park. Kijken elkaar schichtig aan in een stille supermarkt. Zetten soep bij elkaar voor de deur. En boven alle handelingen hangt die ene vraag: hoe lang gaat dit nog duren?

“Onze samenleving is in één maand radicaal veranderd”, zegt sociaal psycholoog Tom Postmes van de Rijksuniversteit Groningen. “Men is zich op een zeer ingrijpende manier anders gaan gedragen. Wat mij opvalt, is dat de politiek achter de wens om te veranderen aanliep. De overheid heeft een misrekening gemaakt, net als in Engeland. De aanname van het kabinet was: onze maatschappij kan dit niet aan. Maar het kan wél. Het kan zelfs heel goed. Dat is interessant.”

Ingebakken wantrouwen van politiek tegenover de burger

Dat het grote merendeel van de Nederlanders zich gevoeglijk schikt naar de nieuwe wetten van de ‘intelligente lockdown’, verbaast hem niet. Als de nood aan de man is, zijn mensen nu eenmaal bereid om veel te doen en schieten ze in de hulpstand, zegt Postmes. “Dat is normaal. Zolang mensen snappen dat het ernst is, houden ze het vol. Het draagvlak voor de maatregelen is nu enorm, en de bereidheid om het vol te houden ook. Er is een gezamenlijke opdracht.”

Die bereidheid hebben politici te laag ingeschat, vindt Postmes. “Bij de kabinetten van Rutte zie je een ingebakken wantrouwen tegenover de burger. Er leeft een beeld dat mensen eigenlijk niet deugen. Ze maken zich er met een Jantje van Leiden vanaf, en als ze de kans krijgen zijn ze corrupt en egoïstisch. Nou, dat blijkt nu erg mee te vallen.”

Sterker nog: de overheid kreeg in maart van burgers het verwijt dat ze te weinig ingrepen. “In het begin heeft de overheid er een potje van gemaakt. Pas na die kritiek schoten ze in een fase van harde maatregelen, dreigen en stoer doen. Er dook een nieuwe slogan op: ‘alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland onder controle’. Alsof ze toen pas ontdekten dat je met burgers kunt samenwerken.”

Ook op de lange termijn kunnen we dit volhouden

Toch getuigt ook die slogan van gebrekkig inzicht, vindt hij. “De overheid is te bezorgd dat ‘we’ dit niet volhouden. Ook hier overheerst wantrouwen. In de omschakeling naar steeds strengere regels durfden ze eerst niet te snel te gaan, omdat ze dachten dat burgers geen snelle veranderingen aankunnen. Maar nu zie je dat men zich keurig gedraagt. Het zal ze nog verbazen hoe goed we dit aankunnen, ook als het nog maanden duurt.”

Op de lange adem zijn Nederlanders zich al aan het instellen, bleek onlangs uit een onderzoek van I&O Research onder een representatieve groep Nederlanders. 58 procent verwacht dat er nog zeker zes maanden coronabeperkingen zullen zijn, zoals het niet schudden van handen, sluiting van horeca en thuiswerken. Een kleiner percentage (9 procent) houdt er rekening mee dat dergelijke maatregelen een jaar lang zullen gelden.

Zelfs die scenario’s zullen we aardig doorstaan, verwacht Postmes. Natuurlijk zal de economie een grote klap krijgen. Er ontstaat een zwarte markt, er komen clandestiene feestjes. “Maar het zullen acties van een minderheid zijn, waar de meerderheid zich enorm druk om zal blijven maken. Ik hoop dat er daarna meer vertrouwen van de overheid in burgers komt.”

