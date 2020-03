Vanaf morgen mag er geen toerist meer overnachten in Zeeland, ook zorgmedewerkers op adempauze niet

Van zijn tien strandbungalows in Vrouwenpolder zijn er dit weekend vier bezet. Niet dat Huibert Wattel daar een euro aan overhoudt, want zijn gasten zijn zorgmedewerkers die hij een gratis adempauze gunt. Alle reguliere boekingen voor de komende weken waren, voor het besluit van de Veiligheidsregio, al verplaatst naar september en later. “Daarom heb ik een oproep gedaan via Facebook, voor mensen uit de zorg. Een leuk gebaar, het werd op prijs gesteld. We hadden ook al aanvragen voor de komende weken. Maar nu kan het niet meer.”

Zijn hotel Duinoord sloot Wattel al eerder. De bezetting was zo laag, dat het geen zin meer had om open te blijven. Het besluit van de Veiligheidsregio Zeeland om nu volledig een streep te zetten door toeristische overnachtingen vindt Wattel ‘niet leuk, wel begrijpelijk’.

De meeste van zijn collega’s denken er net zo over. Een kilometer of vijftien zuidwaarts, in Zoutelande, staat Ad Janse in zijn vrijwel lege Duinhotel Haga. Zijn stem is bedrukt, al zag hij de beslissing aankomen. “Het regent annuleringen. Niet alleen voor de komende weken, ook voor daarna. Ik maak me zorgen, bedrijfseconomisch. Ik hoop maar dat dit bijdraagt aan een mindere verspreiding van het virus.”

Fijn dat er tenminste een besluit genomen ís

Het klinkt misschien raar, zegt Monica de Vast, maar de meeste ondernemers zijn blij dat er een beslissing is genomen. De regiomanager Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden van brancheorganisatie Recron vond de afgelopen week erg verwarrend. “Na de persconferentie van premier Rutte en minister Grapperhaus van vorige week riep de Veiligheidsregio toeristen op om niet naar Zeeland te komen. Maar ondertussen mocht het officieel wel, dat leverde vragen op. Nu is het tenminste duidelijk.”

Toeristen mogen niet langer overnachten in Sluis, noch in de rest van Zeeland. Beeld ANP

Volgens De Vast heeft het besluit grote financiële gevolgen. “Een groot deel van de Zeeuwse economie en leefbaarheid draait om toerisme, denk ook aan winkels en supermarkten. We moeten provinciebreed kijken hoe we deze crisis kunnen oplossen. Veel recreatieondernemingen zijn klein, we praten over mkb’ers. Ondanks de onzekerheid begrijpen de meesten het besluit wel. Naast het ondernemershart hebben zij ook een maatschappelijk hart. Op Schouwen-Duiveland staan twee ambulances opgesteld. We snappen wel dat we in deze tijd de druk op de zorg niet moeten verhogen door extra bezoekers aan te trekken.”

‘Het is goed zo’

Eén van die kleine ondernemers is Lianne Riemens van minicamping De Wegeling in Grijpskerke. Op 1 april zou ze open gaan, dat zit er nu niet in. “Maar het is goed zo. Als ik zelf ziek word, wil ik geholpen kunnen worden.”

De 26 Zeeuwse parken van Roompot waren de afgelopen tijd al ontdaan van alle faciliteiten: gasten konden niet zwemmen, er was geen animatie en restaurant en wellness bleven gesloten. Toch kwamen er bezoekers, zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. “Vooral mensen die het op een park veiliger en rustiger vonden dan in hun eigen woonomgeving. In een grote stad zit je soms dichter op je buren dan in een vakantiewoning. Voor enkele bezoekers is dit daarom een moeilijke boodschap. Ze vragen zich af waarom Zeeland anders met de situatie omgaat dan andere regio’s, al hebben ook Twente en Rijnmond flinke beperkingen ingesteld.”

‘Een virus microscopisch klein, een stempel op ons huidige welzijn’, zo begint een zelfgemaakt gedicht op de website van hotel De Zeeuwse Stromen in Renesse. Net als veel van zijn collega’s, maakt eigenaar Leo van Vliet zich zorgen over de toekomst. Maar ook bij hem is er louter begrip. “Terwijl heel Nederland om ic-bedden en zuurstofapparaten vraagt, kunnen wij het niet maken om extra mensen hierheen te halen. Wij hebben twee mensen die hun verblijf moeten afbreken, maar zij zien ook wat er aan de hand is. Ik heb nog nooit zo’n saamhorigheid gezien. Dat is wel weer mooi.”

Lees ook:

Ze leven van toeristen, maar nu smeken idyllische buitenplaatsen wereldwijd: kom niet!

Mooie kustplaatsen wereldwijd blijven vrezen voor een toeloop van toeristen. ‘We hebben al werk genoeg om onze eigen mensen te beschermen.’