Vanaf januari boosters voor 60-minners, Brits onderzoek hoopgevend

Alle 60-plussers en zorgmedewerkers krijgen nog voor de jaarwisseling hun boosterprik, als zij tenminste meer dan een half jaar geleden hun tweede vaccinatie hebben gehad. De rest van Nederland volgt in januari, februari en maart 2022. Ook voor deze groep geldt de halfjaarregel. Die toezegging doet minister van volksgezondheid Hugo de Jonge in een brief die hij vrijdag aan de Tweede Kamer stuurde.

De boostercampagne is 18 november begonnen, maar er is veel kritiek op de trage voortgang. De Jonge beloofde een versnelling, en die lijkt er te komen nu de GGD’en de komende maanden 700.000 prikken per week gaan zetten. In dat geval heeft in maart volgend jaar elke Nederlander die dat wil een derde vaccinatie gekregen.

De eerste cijfers over de opkomst onder 80-plussers laten zien dat ongeveer 60 procent een afspraak heeft gemaakt voor een nieuwe vaccinatie. De Jonge verwacht dat het percentage nog oploopt naar 80 procent.

XXL-locaties

De 700.000 Nederlanders die de GGD elke week moet vaccineren, kunnen daarvoor terecht op 70 priklocaties. Binnen twee weken komen daar nieuwe locaties bij zodat er in totaal 79 kleinere locaties zijn en 9 ‘XXL’-locaties.

Op die locaties moet natuurlijk personeel aanwezig zijn om de vaccins te kunnen geven. Een tekort aan dit personeel is één van de oorzaken van de trage start van de boostercampagne. De Jonge vraagt bekwame mensen die willen helpen met prikken zetten zich te melden op www.ggdreservisten.nl.

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland heeft Defensie gevraagd om te helpen bij de coronavaccinaties. Militairen gaan daarom vanaf 13 december op een aantal priklocaties aan de slag. Ze gaan zowel vaccinaties zetten als helpen bij andere taken.

Boosters zijn volgens deskundigen om twee redenen belangrijk; vanwege de sterfte in verpleeghuizen en vanwege omikron, de nieuwe variant. In verpleeghuizen maakt het virus nu net zo veel slachtoffers als een jaar geleden, toen er nog geen vaccin was. Vaccins werken bij ouderen korter omdat hun immuunsysteem minder goed functioneert. Boosters geven dat systeem een oppepper. In België is dat bijvoorbeeld goed terug te zien. De sterfte in verpleeghuizen is daar aanzienlijk lager, waarschijnlijk omdat bewoners daar al een derde dosis van het vaccin hebben gehad.

Effect booster

Het effect van een booster is goed terug te zien in een onderzoek van de Britse Health Security Agency, het Britse RIVM. Bij 50-plussers die vijf maanden eerder waren gevaccineerd met Pfizer was de bescherming tegen infectie teruggelopen naar 63 procent. Op elke 100 ongevaccineerden die besmet raken, zijn er dus 37 gevaccineerden die datzelfde overkomen. Met de aantekening dat gevaccineerden minder ernstige klachten ontwikkelen.

Twee weken na een booster liep de bescherming tegen infectie op tot 93 procent. Tegenover de 100 besmette ongevaccineerden staan dus nog maar 7 gevaccineerden met een positieve testuitslag. Voor mensen die met AstraZeneca zijn geprikt is de booster nog belangrijker. Na vijf maanden daalde de bescherming tot 44 procent. Twee weken na de booster van Pfizer steeg dat tot 93 procent, net zo hoog als de groep die de eerste twee doses van Pfizer ontvingen. Daarom is een booster ook belangrijk tegen omikron, de variant die besmettelijker lijkt dan de huidige deltavariant maar die niet geheel kan ontkomen aan de vaccins.

Reproductiegetal Het zogeheten reproductiegetal van het coronavirus is gezakt tot onder de 1. Het is voor het eerst sinds eind september, voor het begin van de huidige golf, dat het cijfer onder die grens uitkomt. Het cijfer staat nu op 0,99. Dat betekent dat het aantal besmettingen vrijwel gelijk blijft, of heel langzaam daalt. Hoe verder het onder de 1 komt, hoe minder mensen het virus oplopen.

