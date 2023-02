Vanaf dinsdag kun je weer biertraining volgen op kosten van de overheid

Wie een opleiding of cursus wil volgen op kosten van de overheid kan vanaf dinsdag weer een aanvraag doen voor subsidie. Met deze Stap-regeling kunnen werkenden en werkzoekenden jaarlijks maximaal 1000 euro krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Dit jaar heeft het kabinet 200 miljoen euro uitgetrokken waarmee ruim 200.000 mensen scholing kunnen volgen.

Het subsidieprogramma ligt onder vuur, nadat afgelopen jaar signalen binnenkwamen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Een handvol opleiders verdiende tientallen miljoenen euro's met de subsidies. In sommige gevallen werd het een verdienmodel, waarbij opleiders cadeaus of snoepreisjes weggaven aan cursisten die meededen. Het kabinet besloot in december om het programma te pauzeren en liet de afgelopen periode 3500 opleidingen van 200 opleiders onderzoeken.

Miss Bitcoin en haar cursussen

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (szw) heeft maatregelen genomen om misbruik te voorkomen en vindt het verantwoord om verder te gaan met het scholingsprogramma. Regels en voorwaarden van de regeling zijn aangescherpt en rotte appels uit het register verwijderd.

Eén van de maatregelen is een maximum van 300 toekenningen per scholingsactiviteit. Een deel van de opleiders gaf namelijk ongelimiteerd online ‘les’. Cursusaanbieder Madelon Vos, bekend als Miss Bitcoin, kon op die manier 2500 cursisten ‘bijscholen’. Ze verdiende vorig jaar twee miljoen euro met haar cursussen gericht op het doen van voorspellingen over de toekomst van de markt.

Biertraining en bach-bloesemtherapie

De minister krijgt voortaan meer handvatten om opleidingen en opleiders bij misbruik uit te sluiten van de Stap-regeling. Opmerkelijk genoeg staan een aantal omstreden opleidingen nog altijd in het scholingsregister. Bijvoorbeeld de opleiding tot orthomoleculaire therapeut, onderdeel van de natuurgeneeskunde. Of de opleiding tot bach-bloesemtherapeut. Een alternatieve therapie met extracten van bloesems tegen allerlei klachten zoals angst en slaapproblemen. Een duidelijke wetenschappelijke onderbouwing voor deze therapieën ontbreekt.

Nog altijd is het mogelijk om deze opleidingen te volgen. Dat geldt ook voor een ‘erkende biertraining’ waar je bier leert tappen en een opleiding tot wandelcoach. Minister Karien van Gennip (szw) zei begin deze maand: “Het is belangrijk dat de regeling blijft doen wat die moet doen, namelijk mensen aansporen om aan de slag te gaan met hun professionele ontwikkeling.”

Onderbouwing onnodig

Opleidingen voor therapeuten van omstreden therapieën en biercursussen kunnen wel degelijk voldoen aan de voorwaarden, zegt woordvoerder Raoel Koole van het ministerie van szw. “Opleidingen moeten bijdragen aan de professionele ontwikkeling van deelnemers. Wetenschappelijke onderbouwing voor bewezen therapeutische behandelingen zijn daarbij geen voorwaarde”. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een biertraining die bartenders kan helpen in hun ontwikkeling.

Stap is een “lerende regeling” die “steeds een stukje beter wordt”. “In het register staan tienduizenden scholingsactiviteiten die niet allemaal preventief gecontroleerd kunnen worden", zegt Koole. “Opleiders zijn verantwoordelijk voor hun opleidingsaanbod.” Met de genomen maatregelen is de regeling dus niet waterdicht. Het ministerie heeft keurmerkinstanties wel aangespoord om beter te gaan controleren op de aan hen verbonden opleiders en opleidingen. “Zij moeten hier binnen het systeem van Stap voor instaan.”

Het ministerie van szw past de subsidieregeling komend jaar verder aan. Vanaf mei komt alleen scholing in aanmerking voor de subsidieregeling als er sprake is van een vooraf vastgesteld programma. Mét docent waarbij de opleider kennis of vaardigheden ook daadwerkelijk toetst. Dat betekent dat lezingen worden uitgesloten van het Stap-programma. Later dit jaar komt extra geld beschikbaar voor mensen met een mbo-diploma en kijkt het kabinet naar manieren om meer in te zetten op (om)scholing voor cruciale sectoren zoals de zorg.

Lees ook:

Miljoenen subsidie naar opleidingen tot bloesemtherapeut, stiefgezincoach en dronepiloot

Een kleine groep opleiders kreeg tientallen miljoenen euro’s subsidie uit de speciale scholingsregeling van de overheid. Het programma ligt onder vuur vanwege misbruik.