Vanaf 2023 is de studielening niet meer ‘gratis’ en dus bedenken studenten een truc om de rente te ontlopen

Hoeveel studenten gebruik maken van deze truc is onbekend, zegt de uitvoeringsdienst van studieleningen Duo. “Het is nog te vroeg om daar iets concreets over te kunnen zeggen", aldus een woordvoerder. “Dat kan op zijn vroegst in februari.”

Toen in 2015 het leenstelsel startte, werd studenten ‘gratis lenen’ beloofd. Maar vanaf 1 januari 2023 is die belofte verbroken: de rente op ieders studieschuld is dan niet meer 0 maar 0,46 procent per jaar. Dat geldt over alles wat er tot nu toe is geleend. De verwachting is dat deze rente de komende jaren zal blijven stijgen, aangezien ze is gekoppeld aan de marktrentes.

Slimme truc

Om te voorkomen dat studenten over hun hele studieschuld 0,46 procent rente moeten betalen, zetten ze nu hun studiefinanciering en hun ov-studentenjaarkaart per 1 januari stop. Volgens de regels hoeven ze dan over het al geleende geld vijf jaar lang geen rente te betalen.

Ze schrijven zich in februari 2023 opnieuw in bij Duo. Dan worden de studielening en ov-jaarkaart hervat. Voor de studieschuld die vanaf dat moment wordt aangegaan geldt het rentepercentage van 0,46 procent. In de tussentijd kan de studie wel gewoon worden voortgezet, mits het collegegeld is betaald.

Nu is 0,46 procent rente niet veel, met een gemiddelde studentenschuld van 15.200 euro volgens het CBS. Maar voor studenten met een hogere schuld, ruim honderdduizend mensen hebben een studieschuld van 50.000 euro of meer, kan het veel voordeel opleveren. Zeker als hun studie nog niet is afgerond en de marktrente fors aantrekt, zoals experts verwachten. Er zijn volgens het CBS 1400 mensen met een studieschuld van meer dan 100.000 euro. Daar staat tegenover dat niet iedere student het zich kan permitteren om een maand af te zien van een lening en gratis openbaar vervoer.

Lees ook:

Rente studieschuld omhoog, circa 140.000 oud-studenten geraakt

De rente op studieleningen gaat vanaf volgend jaar omhoog, meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.