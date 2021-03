Van steunmars tot ‘Omtzigt for President’-borden: het oosten komt op voor stemmenkanon

Op een verlaten akker in het buitengebied van het Achterhoekse Groenlo doemt het spandoek uit het niets op: ‘Omtzigt for President!’, staat erop gekalkt met net opgedroogde rode letters. De groene trekker op de achtergrond moet het statement nog wat kracht bijzetten. Aan de andere kant van de sloot stapt Rutger van Lier uit een politiewagen. Hij was net in overleg met een plaatselijke agent over nieuwe boerenprotesten, maar kon het niet laten om even een kijkje te nemen bij de door hem opgezette Omtzigt-actie. Van Lier kreeg pardoes een lift.

Hij balt zijn vuisten. “Omtzigt is een man naar ons hart”, buldert Van Lier. Nadat de boerenactievoerder eind vorige week via zijn appgroepen een actie opzette om Kamerlid Pieter Omtzigt te steunen, kreeg hij bijval van tientallen boeren uit de regio. Overal doemen de Omtzigt for President-borden op. “Als ze hem op die manier op een zijspoor willen zetten, gaan we pal achter zo’n man staan”, refereert hij aan de uitgelekte ‘functie elders-notitie’ van de verkenners.

Maar wie het doek in Groenlo van dichterbij bekijkt, ziet iets eigenaardigs. Het blijkt de achterkant te zijn van een campagnespandoek van JA21-kandidaat Jan Cees Vogelaar. “We kijken hier heel erg naar de persoon”, legt Van Lier uit. “CDA’er of niet, boeren willen een statement maken voor een man die écht opkomt voor de mensen.” Aardappelboer Robert Geessink knikt. Zijn vrouw heeft op Omtzigt gestemd. “Mijn stem op boerenvoorman Vogelaar was strategisch, Omtzigt zou toch wel genoeg stemmen krijgen om de kamer in te gaan.”

Van steunmars tot bloemenzee

De steun voor de Twent Omtzigt in het oosten van het land lijkt na de uitgelekte notitie groter dan ooit. Vanuit Twente zijn bloemenacties op touw gezet, de CDA-fractie in Enschede kreeg afgelopen dagen een zee aan kaarten en e-mails en bij lokale bloemisten rinkelt de telefoon met vragen om Omtzigt een boeket te sturen.

De acties komen lang niet altijd van CDA’ers. Afgelopen weekend liepen er nog zo’n 300 mensen mee tijdens een steunmars om het stadhuis in Enschede. De organisator van de mars stemde op Forum voor Democratie-kandidaat Wybren Van Haga en het viel SP-raadslid Annelies Futselaar uit Enschede op dat ze tijdens de mars niemand tegenkwam uit de lokale CDA-gelederen. “Dat heeft me wel verbaasd”, reageert ze.

Pieter Omtzigt (CDA) in de Tweede Kamer tijdens een algemeen overleg over de toeslagenaffaire. Beeld ANP

Veel steun in Overijssel

Het Kamerlid uit Enschede kan ook vanuit CDA-achterban rekenen op grote steun in het oosten. Alleen al in Enschede kreeg hij bijna 8000 stemmen, waar Hoekstra bleef steken op 1600. Ook in andere Twentse en Achterhoekse gemeenten stemden duizenden mensen op Omtzigt.

Al jaren heeft het stemmenkanon een enorme achterban in Overijssel, weet voormalig fractievoorzitter van CDA Overijssel Bouwien Rutten. “Na de berichten van vorige week is die steun misschien wel groter dan ooit”, denkt ze. Rutten stapte vorige maand op als CDA-Statenlid. Een dag voordat de saillante notitie over Omtzigt naar buiten kwam, besloot ze ook haar lidmaatschap van het CDA op te zeggen.

Geen makkelijke stap, temeer omdat Omtzigt voor haar ooit de motivatie was om de politiek in te gaan. De oud-fractievoorzitter zat ook in zijn campagneteam tijdens de verkiezing voor de nieuwe partijleider van het CDA. “Het hoort om inhoud te gaan en niet om machtsspelletjes”, licht ze haar vertrek toe. “Tijdens de lijsttrekkersverkiezing kwam ik er langzamerhand achter dat hoe dichter je bij de macht komt, hoe vuiler het spelletje wordt. Dit is niet volgens de normen en waarden gegaan zoals ik die zie.”

Haar stem ging bij de laatste verkiezingen zoals altijd naar Omtzigt. “De eerlijke manier waarop hij politiek bedrijft is een voorbeeld. Ik gun hem alle rust, en dan komt hij sterker terug dan ooit. Mijn stem gaat ook de volgende keer waarschijnlijk naar Pieter.”

‘Het gaat niet om de poppetjes’

In de binnenstad van Enschede klinkt veel lof voor Omtzigt. Maar er zijn ook CDA’ers die vinden dat het te veel over de ‘poppetjes’ gaat. Waar Enschedeër Rogier Padberg (‘ik stem al twintig jaar CDA’) bij de vorige verkiezingen nog op Omtzigt stemde, is hij nu voor een kandidaat lager op de lijst gegaan. “Tuurlijk, zaken als transparantie waar Pieter voor staat zijn hartstikke goed”, vindt hij. “Maar in de politiek wordt te veel gekeken naar de mensen, het gaat om het partijbelang. Dat haantjesgedrag tussen kandidaten, ook tijdens die lijsttrekkersverkiezing, is niks.”

Ondertussen stemden veel boeren liever op een andere partij. Actievoerder Van Lier weet hoe het anders kon: “Als het CDA Omtzigt op 1 had gezet en de boeren iets minder had laten vallen, was die partij een van de grootste van Nederland geworden.”

Lees ook:

Omtzigt reageert voor het eerst: aanwezig bij beëdiging Kamer

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft op Twitter voor het eerst gereageerd op alle ophef van de afgelopen dagen.