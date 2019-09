Van snuifschaamte is in deze Amsterdamse club geen sprake

Het is donderdagavond, een weekenddag voor studenten. Rond twaalven verdringen tientallen gelikte jongens en meisjes met glittertopjes en grote oorringen zich voor de ingang van Chin Chin. Een Amsterdamse club, al verkeren bezoekers binnen in Aziatische sferen, met mechanische katten die hen toewuiven en rode lampionnen aan het plafond.

Voordat de bezoekers zich naar de feestzaal begeven, passeren zij de bar. De bestellingen zijn divers: “Ik stond gewoon rustig een drankje te bestellen, vraagt een jongen naast me of ik nog een lijntje coke voor hem heb”, zegt Frederique, begin twintig, terwijl ze het rietje in haar mixdrankje op haar onderlip laat rusten. Uit haar ogen spreekt verontwaardiging.

Onderdeel van de criminele keten

Tijdens de Algemene Beschouwingen besprak premier Rutte naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum het recreatieve drugsgebruik in Nederland. Mensen die af en toe een pilletje gebruiken, zijn volgens hem ‘onderdeel van de keten van drugscriminaliteit’. Hoe zien de feestgangers dat zelf?

Net als het gros van het uitgaanspubliek lacht Frederique sceptisch bij die suggestie. “Ik denk dat het hier weinig mensen tegenhoudt om te gebruiken, maar je wéét gewoon dat die criminele wereld achter het drugsgebruik zit, dat kan niet anders. Ik heb sowieso niets met drugs, aan coke gaan mensen echt kapot.”

Ze lijkt gelijk te hebben. Bij Chin Chin zijn sommigen zijn zich wel bewust van de drugscriminaliteit, maar desondanks nemen ze toch af en toe een lijntje of een pilletje.

Jogchum, ook begin twintig, kijkt leunend op de bar op van zijn telefoon. “Ik ben graag op de hoogte van wat er gebeurt in de wereld en zo’n moord is heel erg. Maar ik voel me niet schuldig voor wat er gebeurt in de onderwereld of zo. Weet je, ik doe maximaal tien lijntjes in het jaar. Dat betekent dat ik veertig weekenden in het jaar niet gebruik. Dus dat is niet veel. Ik eet ook af en toe vlees, dat zou misschien ook niet moeten, maar ik vind het wel heel lekker.”

Pillen zijn net zo fout als coke

Leeftijdsgenoot Sophie doet geen cocaïne, zegt ze. “Maar laatst zag ik een documentaire over de pillenindustrie in Brabant. Die is net zo crimineel als de cokewereld, volgens mij. Dat houdt me niet tegen om zo eens per maand een pilletje te nemen.”

Verslavingskliniek Jellinek onderzocht in 2017 het cocaïnegebruik in clubs in Amsterdam. Ruim 30 procent van de ondervraagden gaf toen aan die substantie in de maand ervoor te hebben gebruikt. In het jaar ervoor had zelfs de helft van de clubbezoekers xtc genomen, zeiden ze. Van de ondervraagden had 20 procent nooit pillen gebruikt.

De Amerikaan Nelson is niet zo op de hoogte van het nieuws in Nederland. Hij schrikt als de moord op Wiersum ter sprake komt. ‘Fucked up’, noemt hij het. Hij zegt dat het voor hem wél een reden zou zijn om te stoppen met snuiven. “In Californië, waar ik vandaan kom, houdt drugsgebruik altijd verband met geweld. Ik dacht dat dat in Nederland anders was.”

Mensen kijken weg

De sfeer in de Chin Chin is donderdag opperbest. Als de avond vordert, wordt er meer gelachen en gedanst, terwijl de blik van een enkeling zich langzaam naar binnen keert. De imposante uitsmijter leunt op z’n gemak tegen een pilaar.

Aan het einde van de avond zit de twintigjarige Elliot ietwat verloren op een bankje. “Laatste trein gemist”, verklaart hij lachend. Gevraagd naar zijn gebruik zegt hij: “Zelf heb ik wel eens een lijntje gedaan, maar onderdeel van het criminele systeem voel ik me niet. Mensen kijken weg, we zijn allemaal wel een beetje egocentrisch. Nu wij zitten te praten, zijn er in de tussentijd ook drie mensen in Afrika overleden. Ik voel net zoveel verbintenis met deze mensen als met slachtoffers van de cocaïnehandel.”

De volledige namen van genoemde personen zijn bekend bij de hoofdredactie.

