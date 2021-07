Van rustig straatje naar kolkende watermassa in nog geen half uur. ‘Het water kwam en bleef maar komen’

Ze kunnen het de volgende ochtend nog steeds maar moeilijk bevatten. De snelheid waarmee het water woensdag in de namiddag de regie overnam, moet ongekend zijn geweest. Imke Simon en Tim Buscher besloten tegen vieren hun auto voor de zekerheid ergens anders te gaan zetten. Het kon weleens kritiek gaan worden in de straat. Toen ze even later terugkeerden, was de Sinselbeek – die doorgaans kabbelend langs hun woning stroomt – niet meer te houden. De straat kwam blank te staan, huizen liepen in een mum van tijd vol. “Het water kolkte in de woonkamer, echt bizar.”

Het laaggelegen gedeelte van de Kerkstraat in Nijswiller is slechts een van de vele plekken in Zuid-Limburg waar het water de afgelopen dagen de strijd won van de keringen en opvangbekkens. Op het moment dat een nabijgelegen reservoir woensdag volliep, leidde dat tot een golf die het dorpje overspoelde. De brandweer is deze ochtend druk bezig met het wegpompen, bewoners nemen gedesillusioneerd de schade op. Een bergingsbedrijf haalt auto’s op die onder water hebben gestaan.

Soms zijn er tranen, zoals bij Suus Ebben, die samen met haar partner twee jaar geleden een oud café overnam. De verbouwing van taverne Kersenbloesem was nu zo’n beetje afgerond, maar ze kunnen opnieuw beginnen. “Alles is weg”, kan ze nog net uitbrengen, terwijl de brandweer via rode slangen tientallen kuubs water terugleidt naar het inmiddels wat gezakte beekje.

Wildwaterrivier door de garage

Wilma en Jos Erkens wonen pal naast die Sinselbeek. “In de veertig jaar dat we hier wonen, hebben we dit nog nooit meegemaakt”, zegt Jos. Toen het water met steeds meer geweld zijn tuin binnendrong, besloot hij woensdag zijn garage aan twee kanten open te zetten. Het gevolg: deze veranderde in een wildwaterrivier, maar zorgde er in elk geval voor dat de druk op zijn woning minder werd. “Ik ben nog wel van alles kwijt. Een frituurpan die daar stond, een ladder. Allemaal meegenomen door het water.”

Foto’s en filmpjes van bewoners laten zien hoe erg de situatie was. Over een lengte van misschien 200 meter stond hier een laag water die bijna tot het middel reikte. De zandzakken bij Ellen Essers en Ronald Bindels voor de deur hebben nauwelijks geholpen. Het stel met twee kleine kinderen oogt kalm, maar Ellen wil best even voordoen hoe haar Ronald de vorige avond door het huis liep. Twee handen grijpend naar het hoofd: “Vijf jaar. Hier heb ik vijf jaar aan gewerkt ...”

De voormalige varkensstal die ze in 2016 kochten, was wat je noemt ‘een opknapper’. Het voert te ver om te zeggen dat ze vijf jaar zijn teruggeworpen, maar een deel van het werk is tenietgedaan. De vloer moet eruit, muren zijn aangetast. In de tuin tonen weggeslagen tegels – bepaald geen kleintjes – hoe krachtig het water moet zijn geweest. “Ik heb er heel veel energie in gestoken”, zegt Ronald. “Alles zelf gedaan, er is geen bedrijf aan te pas gekomen. Dan doet dit wel pijn, ja.”

‘Het water kwam en bleef maar komen’

Ellen vertelt hoe ze ’s middags op haar werk een voorgevoel kreeg en besloot om naar huis te rijden. “Boven aan de straat zag ik een zee van water. De snelheid waarmee het gebeurde, heeft ons allemaal verrast. Ik kon mijn huis niet bereiken, de stroming was gewoon te sterk. We zijn echt overrompeld door het geweld.”

Voor degenen die thuis waren, restte niets anders dan zo veel mogelijk spullen naar boven te brengen. Of daar zelf te gaan zitten, zoals het echtpaar van in de tachtig dat op de eerste verdieping hulpeloos het natuurgeweld afwachtte. Jos Erkens plukte een meegevoerde salamander van de muur, maar was te laat om in zijn tweede garage een oldtimer en twee elektrische fietsen te redden. “Het water kwam en bleef maar komen”, zegt Imke Simon. “We konden helemaal niets.” Haar vriend noemt het ‘een boze droom’ die hij meemaakte. “Voor we het wisten, stond er een dikke laag water in huis. Onze garage hebben we nog niet eens open durven maken. We denken dat het daar ook een chaos zal zijn.”

Lees ook:

Overstromingen in Limburg zijn een ingecalculeerd risico, weten experts: ‘We accepteren dat het eens in de vijftig jaar misgaat’

In Limburg staan huizen en straten onder water door de combinatie van hoge waterstanden en veel neerslag in korte tijd. Was dit niet te voorkomen? Waterbeheerexpert Klaas-Jan van Heeringen van kennisinstituut Deltares in Delft legt uit.

Hoge waterstanden en uitzonderlijk veel regen: alle hens aan dek in Zuid-Limburg

Ondergelopen kelders, overstromende rivieren, inwoners die met zandzakken sjouwen. Het was in alle opzichten code rood in Zuid-Limburg.

Volg voor het laatste nieuws over de wateroverlast ons liveblog.